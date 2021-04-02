Torbalı Belediye Başkanı'ndan rekor borçlanma talebi

Uygur, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yatırımlarının yapımı için dış kaynaktan 30 milyon dolar (yaklaşık 240 milyon lira), yine Fen İşleri Müdürlüğünün yapım işleri için dış kaynaktan dört milyar Japon Yeni (yaklaşık 294 milyon lira), İller Bankasından ise 217 milyon lira borçlanmak için yetki isteyecek.