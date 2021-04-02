Torbalı Belediye Başkanı'ndan rekor borçlanma talebi

Göreve geldikten sonra yaptığı atamalarla adından uzunca süre söz ettiren Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, mart ayı olağan meclis toplantısında kredi kullanmak için yetki isteyecek.
Uygur, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yatırımlarının yapımı için dış kaynaktan 30 milyon dolar (yaklaşık 240 milyon lira), yine Fen İşleri Müdürlüğünün yapım işleri için dış kaynaktan dört milyar Japon Yeni (yaklaşık 294 milyon lira), İller Bankasından ise 217 milyon lira borçlanmak için yetki isteyecek.
Başkan Uygur, İller Bankası'ndan kredinin gelmesi durumunda bunun 150 milyon lirasını özel proje alanı, 12 milyon lirasını yapı adası sosyal tesis, 15 milyon lirasını Tepekköy kapalı Pazar yeri, 15 milyon lirasını Ayrancılar Kapalı Pazaryeri ve 25 milyon lirasını ise Tepeköy Ticaret Merkezi projesi için kullanacağını belirtti.