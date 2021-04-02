Yunanistan'ın asılsız 'düzensiz göçmen' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt

Geri İtme Olayı-7:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 12:33'de Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından olay mahallinde yapılan kontrollerde herhangi bir düzensiz göçmen botuna rastlanmamış, aramalara devam edilmiş, Sivrice açıklarında orta hatta bir Yunan unsurunun sürekli rota değiştirerek şüpheli bir şekilde seyir icra ettiğinin görülmesi üzerine derhal bahse konu bölgeye intikal edilmiş, o esnada Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan düzensiz göçmenler tespit edilmiştir.