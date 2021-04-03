Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde milyonluk ihale 11 günlük şirkete verildi





4 AYLIK İŞ VERİLDİ

İlgili firmaların dosyalarını inceleyen ASKİ, ihaleye fiyat veren tek şirket olan Akter Tüketim Malları şirketiyle el sıkıştı. 7 Nisan 2020'de başlayan ve 6 Ağustos 2020'de sona eren iş için şirkete 5 milyon 999 bin 900 TL ödendi. Toplamda 4 ay sürecek iş için ödenecek ücretin ay hesabıyla karşılığı 1 milyon 499 bin 975 TL oldu.



ŞUBEYİ KURDU İHALEYİ ALDI

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, İstanbul Beyoğlu'nda merkezi olan Akter Tüketim Malları Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 17 Temmuz 2014'de kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden milyonluk ihaleyi alan Akter Tüketim Malları Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Şubesi ise 20 Mart 2020'de faaliyete geçti. 11 gün sonra da pazarlık usulüyle gerçekleşen ihale yapıldı.