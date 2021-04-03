Hedef gösterilen hâkimden Kılıçdaroğlu ve Özel’e dava

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM çatısı altında hedefi haline gelen, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'le özdeşleştirdiği, Özel'in ise "Seyyar giyotin" diyerek nitelediği Gürlek, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 75 bin, Özel'e ise 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı, bir terör örgütü mensubu ile arasında bağlantı kurarak zihinlerde hiç silinmeyecek bir algı oluşturulduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun, Gürlek hakkında "İktidarın maşası ve sopası" benzetmesi yaptığı vurgulanan dilekçede, HSK üyelerine de Gürlek üzerinden hakaret edildiği kaydedildi.