Hulusi Akar’dan ve komutanlardan Gökçeada’ya tarihi ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla dün Gökçeada'daki 5'inci Komando Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. 91 kilometrelik kıyı şeridi ile Türkiye'nin en büyük adası olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, Yunanistan'a en yakın Türk toprağı. Ziyaret, Gökçeada (İmroz) tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor. Akar ve komutanlar, ayrıca Gökçeada Müftüsü Celal Atasoy, Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis ile Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Kamburopulos'la bir araya geldi. Rum cemaati, hem gösterilen ilgi ve destekten hem de rahatsızlanan Rum öğretmenin tedavisi için TSK'ya ait bir helikopterle Çanakkale'ye sevkinden dolayı, Akar ve komutanlara şükranlarını ifade etti.