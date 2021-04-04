6 bin kilometre öteye 10 günde hastane

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta 22 Mart'ta çıkan yangında tahrip olan Türk sahra hastanesinin yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından 10 gün içinde iki uçakla götürülen malzemelerle sahra hastanesi yeniden kuruldu.Myanmar'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan oluşan Rohingyaların yaşadığı Cox's Bazar'daki kamplarda 22 Mart'ta büyük bir yangın çıktı. Yangında, 15 kişi hayatını kaybederken, 400'den fazla kişi kayboldu, 40 bin kişi barınaksız kaldı. Yangında, Türkiye'nin mülteciler için yaptırdığı sahra hastanesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen talimat vererek sahra hastanesinin yeniden yapılması talimatını verdi. Başkan Erdoğan, 24 Mart'taki AK Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Hemen talimatı verdik, Bangladeş'teki sahra hastanesini biz süratle yapıyoruz fakat bunların yanında ciddi sayıda da konutlar yanmış, İçişleri Bakanımız AFAD'la takibini yapmak suretiyle AFAD bu konutları da yapacak ve Bangladeşli kardeşlerimize inşallah bunları da kazandırmış olacağız. Bay Kemal, bunlar Erdoğan'ın reklamı değil, Türkiye'nin ve Türk milletinin tanımıdır" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın talimatı ile yangından 5 gün sonra sahra hastanesinin çadırlarını taşıyan ilk uçak Bangladeş'e gitti. AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı personeli, sahra hastanesinin kurulumunu gerçekleştirdi. Tıbbi cihazların, sağlık ekipmanlarının ve ilaçların yer aldığı ikinci uçak da önceki gün yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Cox's Bazar'a ulaştı. Getirilen malzemelerle sahra hastanesi yeniden kuruldu.TÜRKIYE'NİN Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, "2018'de faaliyete geçen hastanede 3 yılda 500 bin kişi tedavi gördü. Günde yaklaşık bin kişiye hizmet veriliyor. Bunların yüzde 70'i Arakanlı mülteciler, yüzde 30'u da bölge halkı. Ameliyat, sünnet gibi her türlü sağlık hizmeti ücretsiz veriliyor. Yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı kamp bölgesindeki tek kapsamlı hastane. Hastanede 10'u doktor olmak üzere 30 sağlık personeli Türkiye'den gelerek sağlık hizmeti veriyor. 1 hafta-10 gün içinde yeni cihazlarımızı da kurup hastanemizi hizmete geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.