Atatürk'ün eviyle ilgili olan yalan haberi AK Partili vekil ifşa etti: Atatürk'ün Nutuk'unu dahi okumadıkları anlaşılmıştır

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Sözcü Gazetesi'nde CHP'li Burcu Köksal'ın açıklamalarının da yer aldığı, "Atatürk Evi'ne yok Keşkek Evi'ne var" başlıklı haberle ilgili olarak açıklamada bulundu.

"ATATÜRK'ÜN HATIRASINA DA İHANET EDİYORLAR"

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Eroğlu, "Tarih bilmeyen, yalan peşinde koşanlar Atatürk'ün hatırasına da ihanet ediyorlar. Bazı tarih bilmeyen ve vatandaşlarımızın tarih şuuru üzerinde algı yapmak isteyenler, Büyük Taarruz Karargahı'nın İscehisar'da bulunan harap bir bina olduğunu iddia etmektedirler" dedi.

"TARİH BİLMEZ GÜRUH YİNE BOŞA KÜREK ÇEKMEKTEDİRLER"

Açıklamalarına devam eden Eroğlu, "Maksatları söz konusu bu harap bina üzerinden AK Parti Hükümetlerimizin tarih hassasiyetini sorgulamak olan bu tarih bilmez güruh, maalesef ki yine boşa kürek çekmektedirler. İstiklal Harbi sırasında M. Kemal Atatürk, İscehisar ilçemizde bulunmamıştır. Büyük Taarruz Karargâh (Atatürk Evi), Şuhut ilçemizdedir. Atatürk'ün İstiklal Harbi sırasında kaldığı ve muharebenin cereyan ettiği bölgeler Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserinde de açıkça anlatılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"ATATÜRK'ÜN EVİ ŞUHUT İLÇEMİZDEDİR"

Eroğlu daha sonra, "İlk ateşin yakıldığı ve planların hazırlandığı Büyük Taarruz Karargahı'nın (Atatürk Evi) Şuhut ilçemizdedir. Şuhut'taki Hacı Veli'nin konağı olan karargahta, düşmanı topraklarımızdan atacak planlar yapılmıştır" dedi.