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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Skandal 'amiral bildirisi' geldi; yine ortadan kayboldular! İşte suskun parti liderleri...
Giriş Tarihi: 4.4.2021 16:45 Son Güncelleme: 4.4.2021 17:02

Son dakika | Skandal 'amiral bildirisi' geldi; yine ortadan kayboldular! İşte suskun parti liderleri...

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | Skandal 'amiral bildirisi' geldi; yine ortadan kayboldular! İşte suskun parti liderleri...

Son dakika... 104 emekli amiralin imzalayarak gece yarısı yayınladığı sözde bildiriyle ilgili olarak 'de demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan milyonlarca vatandaşın tepki gösterdiği, adete yerin göğün inletildiği sıcak gündemle ilgili sessizliğe bürünen siyasi parti genel başkanları da tepki çekti. 'nın lokomotif ortakları ve işbirliği yaptıkları birçok parti Türkiye'de gündemi değiştiren skandal bildiriyle ilgili tek kelime etmedi. İşte 104 emekli amiralin muhtıra girişimi olarak değerlendirilen bildirisiyle ilgili son dakika gelişmeleri ve sessiz kalan genel başkanlar

Son dakika... Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen ve hem taşıdığı FETÖ yöntemleri hem de 27 Nisan e-muhtırasına olan benzerliği ile darbe heveslilerini heyecanlandıran bildiriyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili AK Parti başta olmak üzere MHP, Vatan Partisi, STK'lar ve milyonlarca vatandaşın tepki gösterdiği sözde bildiri bir muhtıra girişimi olarak değerlendirilirken her fırsatta demokrasiden dem vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı çatısı altında ya da seçimlerde işbirliği yaptığı partilerin genel başkanları sessizliğe büründü.

İŞTE EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE SESSİZ KALAN GENEL BAŞKANLAR;

104 emekli amiralin Montrö sözleşmesi sosuyla donattığı ve FETÖ yöntemlerinde olduğu sembolik içerikler barındıran, yayınlanma tarih, saat ve yöntemleri itibarıyla da 27 Nisan e-Muhtırasını anımsatan skandal bildirisinin üzerinden saatler geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi isimler sessiz kaldı.

Türkiye'de yer yerinden oynarken, millet skandal bildiriye tepki gösterirken söz konusu genel başkanların sosyal medya hesapları boş kaldı. Yine partileri adına bir yazılı açıklama da yapmadılar. İşte o isimler;

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI PERVİN BULDAN VE MİTHAT SANCAR

SADECE AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI:

Millet İttifakı içerisinde bildiriyle ilgili tek açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener saat 16.30 sularında yapılanı "Zevzeklik" olarak nitelendirdi. Ancak Akşener'in partisi İYİ Parti'de de Aytun Çıray gibi isimler bildiriye imzalarını atabileceklerini söyleyerek açık destek verdiler.

Son dakika | 104 emekli amiralin darbe bildirisinde çarpıcı detay: Bu bir muhtıradır!

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Son dakika | Skandal 'amiral bildirisi' geldi; yine ortadan kayboldular! İşte suskun parti liderleri...
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