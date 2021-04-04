Son dakika | Skandal 'amiral bildirisi' geldi; yine ortadan kayboldular! İşte suskun parti liderleri...

Son dakika... Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen ve hem taşıdığı FETÖ yöntemleri hem de 27 Nisan e-muhtırasına olan benzerliği ile darbe heveslilerini heyecanlandıran bildiriyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili AK Parti başta olmak üzere MHP, Vatan Partisi, STK'lar ve milyonlarca vatandaşın tepki gösterdiği sözde bildiri bir muhtıra girişimi olarak değerlendirilirken her fırsatta demokrasiden dem vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı çatısı altında ya da seçimlerde işbirliği yaptığı partilerin genel başkanları sessizliğe büründü.