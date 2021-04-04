Son dakika: STK'lardan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Hodri meydan...

Son dakika haberleri: Aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu; 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.
"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE VATAN NÖBETİNDEYİZ"
Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; "Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmelidir ki, biz gerektiğinde 'Bin gider bir döneriz' ama zaferle döneriz" denildi.
MİLLİ İRADE PLATFORMU: "HODRİ MEYDAN…"
289 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Milli İrade Platformu'nun açıklaması şöyle:
"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır."
"15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar!"
"Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılara karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!"
"Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz."
"Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmelidir ki, biz gerektiğinde 'Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz.'"
Milli İrade Platformu'nda 289 sivil toplum kuruluşu yer alıyor:
• 15 TEMMUZ DERNEĞİ
• 28 ŞUBAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ
• ABDULKADİR GEYLANİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
• ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ - ASDER
• ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ - ASSAM
• ADEM EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ - ADEMDER
• ADIYAMANLILAR VAKFI
• AFRİKA DOSTLUK DERNEĞİ
• AHISKALILAR VAKFI
• AKABE VAKFI
• AKADEMİ LİSAN VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
• AKHİSAR HİLALİYE EĞİTİM VAKFI
• AKSA EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
• ALTIN NESİL VAKFI - ANEV
• ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ - ASKON
• ANADOLU ESNAF SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - ANESİAD
• ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
• ANADOLU PLATFORMU
• ANADOLU TEVHİD VAKFI
• ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU - AYSİT
• ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ
• ANKARA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
• ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI
• ANTALYA SAĞLIK EĞİTİM GENÇLİK SPOR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• ARAP DERNEĞİ
• ARDEV
• ARSLANBEY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
• ARTVİNLİLER VAKFI
• ATİK VALİDE İLİM VE HİZMET VAKFI
• AVRASYA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET VAKFI
• AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - AYDER - DİYARBAKIR
• AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - AYDOST-DER
• AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ
• AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI
• BAB-I ALEM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
• BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ
• BALKAN MÜSLÜMANLARIYLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - BESADER
• BARLA PLATFORMU
• BASIN YAYIN BİRLİĞİ
• BAŞAKŞEHİR GENÇLİK VE KADIN PLATFORMU
• BAYRAMPAŞA YEŞİLCAMİİ İLME HİZMET VAKFI
• BEKAM BİLİM EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
• BEŞİR DERNEĞİ
• BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
• BİLİM VE İNSAN VAKFI
• BİLİM VE SANAT VAKFI
• BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
• BİRKONFED İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
• BİRLİK VAKFI
• BİZİM ÇOCUKLAR PLATFORMU
• BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI
• BURA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ
• BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
• BÜLBÜLZADE VAKFI
• CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ
• ÇAĞRI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
• ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ
• ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ
• ÇAYELİ VAKFI
• ÇUKUROVA İLİM VAKFI
• DARUSSELAM VAKFI
• DAVET VE KARDEŞLİK VAKFI
• DAYANIŞMA VAKFI
• DENİZ FENERİ DERNEĞİ
• DERSAADET KÜLTÜR EDEBİYAT DİL SANAT VE TANITIM PLATFORMU DERNEĞİ
• DİVAN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
• DİYARBAKIR GÖNÜL KÖPRÜSÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VAKIFLAR FEDERASYONU
• DOĞUŞ CAMİİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
• DOKUZ EYLÜL GENÇLİK DERNEĞİ
• DÜNYA ERDEMLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - DERSİAD
• DÜNYA KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
• DÜNYA TÜRKMENLERİ EĞİTİM VAKFI
• DÜNYA YETİMLER VAKFI
• ECZA-BİR
• EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI
• EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ - EBSAD
• EĞİTİMİ GELIŞTIRME VAKFI
• EHLİ SÜNNET VE ALİMLER BİRLİĞİ
• EKİMDER EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VE MEDENİYET DERNEĞİ
• ELAZIĞ İLİM VE HAYRA HİZMET VAKFI
• ELBİSTAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
• EMEKLİ İLAHİYATÇI, DİN GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ
• EMİR SULTAN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
• ENDERUN EĞİTİM VAKFI
• ENSAR VAKFI
• ERDEMDER
• ERZİNCAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
• ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
• EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ
• EYÜP SULTAN İLİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI
• FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI - TACEV
• FARUKİYE VAKFI
• FATİH GENÇLİK VAKFI
• FESİAD
• FETİH CAMİİ KURAN KURSU İDAME DERNEĞİ
• FETİH İLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
• FİDDER, FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
• FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ
• FİLİSTİN PLATFORMU
• FLORYA İLİM KÜLTÜR HİZMET VAKFI
• GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI
• GENÇ SİYASETÇİLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ - GESİ-DER
• GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI
• GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDİRMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - GİMDES
• GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI VAKFI
• GRTC-KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ
• GÜL VAKFI
• GÜMÜŞHANE DERNEKLER FEDERASYONU (GÜDEF)
• GÜRCİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ
• HACI MUSTAFA İPEKÇİ KURAN-I KERİM VE İSLAMİ İLİMLER OKUTMA VAKFI
• HAK-İŞ KONFEDERASYONU
• HAKEDER-ULUSLARARASI HAKLARIN KORUNMASI VE EĞİTİM DERNEĞİ
• HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI
• HAMİDİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
• HASANKADI DERNEĞİ - BARTIN
• HAY SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
• HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
• HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
• HAYRAT VAKFI
• HEKİMLER BİRLİĞİ VAKFI
• HİKMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
• HİZMET VAKFI
• HOCA AHMED YESEVİ İLİM VE İRFAN VAKFI
• HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• HUKUKÇULAR DERNEĞİ
• HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU
• HZ. SÜLEYMAN EĞİTİM VAKFI
• İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
• İHLAS VAKFI
• İHSAN VAKFI
• İHSAN ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUMA DERNEĞİ - İHSANDER
• İHYA İLİM HİZMET VE YARDIMLAŞMA VAKFI
• İKADDER
• İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İHAM
• İLİM SANAT TARİH VE EDEBİYAT VAKFI - İSTEV
• İLİM VE FAZİLET VAKFI
• İLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI
• İLİM YAYMA CEMİYETİ
• İLİM YAYMA VAKFI
• İLKSEÇ VAKFI
• İMAM EBU HANİFE VE İMAM MATÜRİDİ ARAŞTIRMA VAKFI
• İMDAT VAKFI
• İMKANDER İNSANI MÜDAFAA VE KARDEŞLİK DERNEĞİ
• İNANÇ HÜRRİYETİ DERNEĞİ
• İNSAN GELİŞİMİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI - İGETEV
• İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI - İHH
• İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU
• İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ
• İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ - İGEDER
• İNSANLIĞA HİZMET VAKFI
• İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
• İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ - İDSB
• İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI
• İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI
• İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI
• İSMET EFENDİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE ESKİ ESERLERİ KORUMA VAKFI
• İSRA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• İSTANBUL DARÜ'L-FÜNUN İLAHİYAT VAKFI
• İSTANBUL DOSTLUK DERNEĞİ
• İSTANBUL DÜŞÜNCE VE MEDENİYET DERNEĞİ - İSDÜŞÜM
• İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
• İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ - GENÇ DÜŞÜN
• İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
• İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ - İSMMMD
• İSTANBUL STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İSDAM
• İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI
• İSTANBUL SURİÇİ GRUBU DERNEĞİ
• İSTANBUL TOKAT DERNEKLER FEDERASYONU - İSTOKDEF
• İSTANBUL VEFA VAKFI
• İŞ DÜNYASI VAKFI
• İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - İYİLİKDER
• İZMİR MİLLİ KÜLTÜRE HİZMET VAKFI
• KADEM
• KADIN SAĞLIKÇILAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
• KAFKAS VAKFI
• KALEM EĞİTİM KÜLTÜR AKADEMİ DERNEĞİ
• KALEM VAKFI
• KASIMPAŞALI KEMAL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI
• KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI
• KESTANEPAZARI ÖĞRENCİ YETİŞTİRME DERNEĞİ
• KEVSER EĞİTİM VAKFI
• KEVSER KÜLTÜR ve EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
• KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI
• KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ (BAKANLAR KUR. KARARIYLA KAMU YARARINA ÇALIŞAN DER.)
• KOPUZLAR VAKFI
• KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
• KÜRESELDEN YERELE
• MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
• MANİSA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
• MANİSA VAKFI
• MARDİN SOSYAL DAYANIŞMA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI - MARVA
• MARMARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
• MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ (MÜMDER)
• MAVERA VAKFI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
• MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
• MEDENİYET DERNEĞİ
• MEDYA PLATFORMU DERNEĞİ
• MEHMET AKİF FİKİR VE SANAT VAKFI
• MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
• MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI
• MERVE VAKFI - SAMSUN
• MİHVAK
• MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI
• MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
• MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU
• MİRASIMIZ DERNEĞİ
• MOZAİK KADIN VE AİLE DERNEĞİ
• MURADİYE KÜLTÜR VAKFI
• MURADİYE MEZUNLAR DERNEĞİ
• MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ
• MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
• MÜSENNA ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
• MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ - MÜSİAD
• NAZİLLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
• NİZİP EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• NUR İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
• OKÇULAR VAKFI
• OSMANİYE İLİM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
• OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI
• ÖMER DERİN VAKFI
• ÖNDER
• ÖNSİAD
• ÖZDER ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ
• RABİA PLATFORMU
• REYHAN KÜLTÜR VAKFI
• RİBAT EĞİTİM VAKFI
• RİZE DERNEKLER FEDERASYONU
• RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ
• SADABAD PLATFORMU
• SADAKATAŞI DERNEĞİ
• SAFA EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
• SAĞLIK ELEMANLARI VAKFI
• SAKARYA ERENLİ İLME HİZMET VAKFI - SAK-ER
• SAMİ EFENDİ VAKFI - ANKARA
• SATUK BUĞRAHAN İLİM VE MEDENİYYET VAKFI
• SEBİLAY
• SEMERKAND VAKFI
• SETA
• SICAK YUVA VAKFI
• SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU
• SİYASAL VAKFI
• SİYASALLILAR VAKFI
• SİYER VAKFI
• SOSYAL POLİTİKALAR DERNEĞİ
• SUFFA VAKFI
• SURİYE NUR DERNEĞİ
• SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SÜREYYA-DER)
• ŞEFKAT VAKFI
• ŞEHİD ALİ HAYDAR BENGİ DERNEĞİ - HAYDER
• TOKAT KONFEDERASYONU - TOKKON
• TÜKETİCİLER BİRLİĞİ
• TÜM İLAHİYAT FAKÜLTELERİ YÜKSEK İSLAM MEZUNLARI DERNEĞİ - TİYEMDER
• TÜM SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - TÜMSİAD
• TÜM SİVİL HAVACILAR DERNEĞİ
• TÜRES (TÜM RESTORANLAR LOKANTALAR VE TEDARİKÇİLER DERNEĞİ)
• TÜRK GENÇLİK VAKFI
• TÜRK-ARNAVUT VE DAYANIŞMA VAKFI
• TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
• TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ
• TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ
• TÜRKİYE GENÇLİK STK' LARI PLATFORMU
• TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI - TUGVA
• TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI - TÜRGEV
• TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI
• TÜRKİYE İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ - İGİAD
• TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU - TİDEF
• TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI
• TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI - TİMAV
• TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ
• TÜZDEV
• ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ
• ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU- UDEF
• ULUSLARARASI TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ
• UMAD
• UTESAV
• ÜLFET EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
• ÜMMET VAKFI
• ÜMRANİYE HİZMET VAKFI
• ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ - ÜNDER
• ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (ÜNYÖNDER)
• VEFADER
• VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞAMA DERNEĞİ
• VEYSEL KARANİ HIRKA-I ŞERİF CAMİ HİZMET VAKFI
• YARDIMELİ
• YEDİHİLAL DERNEĞİ
• YENİ DÜNYA VAKFI
• YİĞİTBAŞI VAKFI - MANİSA
• ZONGULDAK DERNEKLERİ FEDERASYONU
104 EMEKLİ AMİRAL AK PARTİ HÜKÜMETİ'NİN HEDEF ALAN BİLDİRİ YAYINLADI
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamış ve Kanal İstanbul projesi üzerinden seçilmiş hükümeti hedef almıştı.
Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.