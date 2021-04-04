Twitter #HodriMeydan ile yıkıldı: "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz!"

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamasının ardından ardı ardına açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bildiriye çok sert tepki göstererek "Haddiniz bilin" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından hükümeti hedef alan bildiriyle ilgili, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin!" diye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Darbe heveslilerine hodri meydan" diyerek tepkisini ortaya koydu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Hodri meydan" diyenlerdendi.

104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bildirisi sonrasında sosyal medyadan vatandaşlar da tepkilerini dile getirmeye başladı. #HodriMeydan etiketi (hashtag) altında kısa sürede yüzbinlerce ileti (tweet) atıldı. Bir vatandaş, "Vesayet dönemi bitti. hâlâ anlamadınız mı?" derken, bir diğeri "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı. İşte vatandaşlardan küstah bildiriye karşı tepkileri: