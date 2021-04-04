Twitter #HodriMeydan ile yıkıldı: "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz!"

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamasının ardından ardı ardına açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bildiriye çok sert tepki göstererek "Haddiniz bilin" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından hükümeti hedef alan bildiriyle ilgili, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin!" diye tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Darbe heveslilerine hodri meydan" diyerek tepkisini ortaya koydu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Hodri meydan" diyenlerdendi.
104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bildirisi sonrasında sosyal medyadan vatandaşlar da tepkilerini dile getirmeye başladı. #HodriMeydan etiketi (hashtag) altında kısa sürede yüzbinlerce ileti (tweet) atıldı. Bir vatandaş, "Vesayet dönemi bitti. hâlâ anlamadınız mı?" derken, bir diğeri "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı. İşte vatandaşlardan küstah bildiriye karşı tepkileri:
"TOPUNUZ GELİN. HODRİ MEYDAN"
Mirza Kaygaş: "03 cuntacının, darbe hayali kurup, bildiri hazırlaması, bu ülkeye ihanettir. Siz kimsiniz ki bu milleti tehdit ediyorsunuz? 15 Temmuz'dan ders çıkaramayanlar şunu çok iyi bilsinler ki bu ülkede bir daha asla darbeye müsade etmeyeceğiz. Topunuz Gelin. Hodri Meydan"
"BİZ BURADAYIZ"
Halil İbrahim Gök: "Biz buradayız!.. Devletimize, milletimize ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız... Bu Toprağın ya üstündeyiz ya da altında. #HodriMeydan"
"SONUÇ DEĞİŞMEYECEK!"
Fatih Yaldız: "Ne yaparsanız yapın! Nerede yaparsanız yapın! Sonuç değişmeyecek! Bu millet onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacak! #ErdoganinYanindayiz #DevletimizinYanındayız #HaddiniziBilin #HodriMeydan"
"MİLLET EN MÜKEMMEL ÖĞRETMENDİR"
Mehmet Baykan: "Dün genç subaylar vardı, bugün emekli amiraller çıktı piyasaya. Halbuki şehit olmaya hazır gönüllü siviller 15 Temmuzda sahaya inip bu işlere noktayı koymuştu ama mevzu tam anlaşılmamış gibi. Millet en mükemmel öğretmendir. Öyle yani... #HodriMeydan"
"DEVLETE PARMAK SALLANIR MI? DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNDE BU CEZASIZ KALIR?"
Burak Ünver: "Yanlış park eden araçların sileceğini falan kaldırın siz. Rüyadan uyanın. Devlete parmak sallanır mı? Dünyanın hangi ülkesinde bu cezasız kalır? Beni şaşırtan şey bu kadar kişi toplanıp,böyle bir bildiri yayınladıktan sonra tebrik edilmeyi mi bekliyordu? Kendini bilmezler sizi. #HodriMeydan"
"BU MİLLET O RÜTBELERİNİZİ SÖKER"
İbrahim Çalışkan: "Cuntaları gevşemiş hadsizler Haddinizi Bilin. Bu Millet o rütbelerinizi söker ortada kalırsınız çırçıplak."
"AKSİNİ DÜŞÜNEN VARSA HODRİ MEYDAN"
Mehmet Yavuz: "Türkiye artık Millete ve Milletin iradesine meydan okunacak bir ülke değildir. Aksini düşünen varsa; Hodri Meydan"
"VESAYETÇİ ZİHNİYETİN ÖZLEDİĞİ O ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"
Fatma Kutbay: "Milleti hiçe sayan vesayetçi zihniyetin artıkları kafa kaldırıp bildirgeyle sözde baskı oluşturacağını sanıyor. Vesayetçi zihniyetin özlediği o eski Türkiye geride kaldı. Aziz milletimiz 15 Temmuzda olduğu gibi bu zihniyete her zaman gereken dersi verecektir. hodrimeydan"
"SONUNA KADAR SADIK VE BAĞLIYIZ"
Mehmet Cansu: "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız... #HodriMeydan"
"PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN!"
Murat Çebi: "Hikâye hep aynı. Atatürk'ün adını kullan, manevi değerler üzerinden halka ve devlete parmak salla 103 General, eski kafa, 103 hain. Devran döndü, sizden korkan iktidarlar, yerlerini milletiyle kol kola olan Ak Parti'ye bıraktılar. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın! #HodriMeydan"
"GEL BU BİLDİRİYİ KIZILAY MEYDANINDA OKU"
Ahmet Küçükkeskin: "15 Temmuz da en basiretsiz komutan bu bildiriye imza atmış, Gel bu bildiriyi Kızılay meydanında oku, sizinle Amiral battı oynamaz mıyız biz #HodriMeydan"
"BİR KALKIŞMADA CANINI DÜŞÜNEN NAMERTTİR"
Murat Asiltürk: "Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi; "Bu Milleti yıllarca karanlığa ittiniz. 40'da, 60'da, 80'de de ittiniz hala itsiniz." Bu Vatanın ve Milletin birliğine ve bütünlüğüne yönelik yapacağınız en küçük bir kalkışmada canını düşünen namerttir. #HodriMeydan"
"DERS ALMAYAN VARSA..."
Yaşar Bostan: "Bu millet darbecileri, vesayetçileri ve dışardan kumandalıları 15 Temmuzda don gömlek teslim aldı, ders almayan varsa çıkar ortaya. #HodriMeydan #HaddiniziBilin"
"TÜRKİYE HEPİMİZDEN BÜYÜKTÜR"
Zekiye Şeker: "Kimi ABD'nin emir eri, kimi Rusya'nın emir eri, kimi İngiltere'nin emir eri, kimi Fransa'nın emir eri.. Onlara emir erliği yapanlar Türkiye'ye generallik taslıyor... Türkiye hepinizden büyüktür. #HodriMeydan"
"#HODRİMEYDAN ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN!"
Derya Efe: "Zihinleri eski Türkiye'de kalmış 103 emekli amiral, ortada olmayan bir konuyu bahane ederek bildiri yayınlamış! Kendilerince aba altından sopa göstermiş! Haydi #HodriMeydan elinizden geleni ardınıza koymayın!"
"O TEPEDEN HİÇ İNMEDİ"
Zühre Yıldız: "Bu millet 15 temmuzdan sonra hiç nöbeti bırakmadı, o tepeden hiç inmedi... #HodriMeydan"
"BURADAYIZ HERKES BİLSİN. NÖBETTEYİZ..."
İsmail Demir: "Değil parmak sallamak Cihanı sallasanız o iş bitti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz de ciddiydik. Uyandık artık, dirildik. Buradayız herkes bilsin. Nöbetteyiz...#HodriMeydan"
"BİZ 15 TEMMUZDA DURDUĞUMUZ YERLERDEYİZ"
Ahmet Çakır: "#HaddiniziBilin Artık bu ülke bir yerlerden emir alıp istediğiniz gibi hamle yapabileceğiniz 3. Dünya ülkesi değil. Dün meydanlarda yaptıklarımız sadece fragmandan ibaretti İlle de filmin tamamını izlemek istiyorsanız Buyrun Biz 15 Temmuzda durduğumuz yerlerdeyiz #HodriMeydan..."
"15 TEMMUZDA İHANETİN KARŞISINDA DURDUK YİNE DURURUZ"
Basri Kaptan: "Devletin verdiği rütbeyi devletine karşı kullanmak ancak vatana ihanetten gelir. 15 Temmuzda ihanetin karşısında durduk yine dururuz. #hodrimeydan #hodrimeydan"
"VESAYET DÖNEMİ BİTTİ. HÂLÂ ANLAMADINIZ MI?"
Rukiye Karadoğan: "Bu "bildiri" zihniyete had bildirmedikçe hadsizlik etmeye utanmayacaklar. Asıl soru şu; bu bildiriyi kimler yazdırdı? Saklananlar size #HodriMeydan Taşeronlar size de #HaddiniziBilin diyoruz. Vesayet dönemi bitti. Hâlâ anlamadınız mı?"
"VESEYATLERE KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ VE VATAN SEVGİMİZ HİÇ BİTMEYECEK"
Haluk Korkmaz: "İçinize işlemiş o pis hastalık hiç bitmeyecek değil mi.! Bizimde tüm veseyatlere karşı demokrasi mücadelemiz ve vatan sevgimiz hiç bitmeyecek militarist cuntaci fikrinizle çürüyün ve kendinize sakin ha aydin demeyin.#HodriMeydan #Haddinizibilin"