Üniversitelerden 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki

104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan darbe imalı bildirisine Boğaziçi Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden tepki geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemleri son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir. Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"HUZURSUZLUK ORTAMINA HİZMET EDEN ZİHNİYETİ KINIYORUZ"
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, devletimizi uluslararası arenada zayıflatma ve ülkemizin birliğini sarsma amaçlı, milli iradenin tezahürü meclisimizi yok sayan, yüksek standartları olan demokrasimiz üzerinde açık bir tehdit unsuru olarak görülebilecek, düşünce özgürlüğü ile izahı asla mümkün olmayan, darbe dönemleri muhtıralarını hatırlatır türden ve ancak darbe özlemi içinde olanların kabul edebileceği; demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı büyük milletimizde karşılığını asla bulamayacak, sadece kargaşa ve huzursuzluk ortamı oluşturmaya namzet bir bildiri ile milletimizi sebepsiz ve edepsiz bir biçimde rahatsız etme teşebbüsü içinde olan kişiler ile bu teşebbüse onay veren, alkışlayan ve yaratılmaya çalışılan huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz.."
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Sakarya Üniversitesi tarafından da sözde bildiriyi kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Aziz milletimiz, vesayet odaklarının tezgahlarına karşı güçlü duruşunu 15 Temmuz'da göstermiş; vesayet arayışlarına geçit vermeyeceğini ispat etmiştir. Mütekait bildiri yayınlamalarına karşı milletimizin her ferdinin tepki vermesi ve kurumlarımızın harekete geçmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne halel getirecek en ufak bir imaya daha Milli İradenin olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Sakarya Üniversitesi her türlü vesayet arayışının karşısında ve milletimizin bu asil duruşunun yanındadır" denildi.
104 EMEKLİ AMİRAL AK PARTİ HÜKÜMETİ'Nİ HEDEF ALAN BİLDİRİ YAYINLADI
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamış ve Kanal İstanbul projesi üzerinden seçilmiş hükümeti hedef almıştı.
Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.