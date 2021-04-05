AK Parti MYK bugün toplanıyor

24 Mart'ta gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin ardından yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Daha önce 8 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği açıklanan toplantı 104 emekli amiralin bildirisi nedeniyle erkene çekildi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bildiriye karşı partinin tepkisini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Toplantının diğer gündem maddelerinden biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışılan seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7 veya 5'e düşürülmesi, seçim bölgelerinin artırılması, daraltılmış seçim bölgesi gibi başlıkların yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik öngören düzenleme olacak. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise artık çalışmalarda sona gelinen ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Hayvan Hakları ile ilgili yasa taslağı olacak. Toplantıda Meclis'te önümüzdeki dönem ele alınacak yasal düzenlemeler de masaya yatırılacak.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'de değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacağı duyuruldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın toplantıda gece yarısı bildiri yayınlayan 103 eski amirale tepkisini dile getireceği belirtildi. ANKARA