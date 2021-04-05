Bakan Selçuk'tan İmamoğlu'na belgeli yanıt

Türkiye'de AK Parti hükümeti yıllardır sürdürdüğü sosyal yardımlara devam ederken, bazı kesimler tarafından sanki hiç yardım yapılmıyormuş gibi algı yaratılıyor. Buna bir yenisi bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından eklendi.

ALGI OPERASYONLARI YİNE BOŞA ÇIKTI

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk mesajına gönderme yapıp, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.