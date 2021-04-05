Birpınar darbe imalı bildiri için “Her birinden tek tek hesap sorulmalıdır” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlaması sonrasından açıklama yaparak, "Bunlar; aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgâhtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kast eden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir" demişti. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz" açıklamasını da yapmıştı.





"HUKUK ÖNÜNDE HESABININ ACİLEN SORULMASI GEREKTİR"



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da bildiriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Montrö bahanesiyle, meşru hükümeti tehdit eden sözlerle dolu sözde paçavra bildiriyi normal karşılayacağız öyle mi? Demokrasiyi lav etme girişiminin hukuk önünde hesabının acilen sorulması gerektir. İmza atanların bağlantıları belirlenip her birinden tek tek hesap sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.