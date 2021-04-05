Darbe bildirisi yayınlayan 103 emekli amiral kim? Darbeyle tehdit eden bildiriyi imzalayan 103 amiral...

Pazar gecesi Türkiye, 103 amiral tarafından imzalanarak yayınlanan bir bildiri ile sarsıldı. Montrö'yü savunduğu iddiasının altına sığınarak yazılan bildiri, geçmiş on yıllarda cunta tarafından yayınlanan muhtra ve darbe bildirileri ile aynı üslup ve vurguları taşıyor. Siyasilerden vatandaşa kadar pek çok kesimden bu bildiriye tepki gelirken, vatandaşlar "103 emekli amiral kim, isimleri ne" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Pazar gecesi, darbe bildirisi gibi bir skandal bildiriyi yayınlayan 103 emekli amiral kim sorusunun yanıtı ve imzalayan amirallerin isimleri...

Önceki gece yarısı 103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiri, Türkiye'nin gündemine oturdu. Darbe çağrışımı yapan ve hem kahraman Deniz Kuvvetleri'ne leke sürmeye çalışan hem de hükumeti tehdit eden bu bildiriye imza atan emekli amiraller de araştırılmaya başlandı. Bildiri ile iltisakı bulunan pek çoğu, ifade için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılırken, "Darbe bildirisi yayınlayan 103 emekli amiral kim?" sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. 103 amiralin içinde ilginç isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte, bildiriye imza atan 103 amrialin isimleri ve aralarından dikkat çeken isimler hakkında bilgiler...