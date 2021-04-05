Darbe imalı bildiride imzası olan Türker Ertürk'ün terör örgütü PYD'ye destek verdiği ortaya çıktı

ŞAHİN: BÜTÜN MESELE BU...

Gazeteci-yazar Zafer Şahin, Türker Ertürk'ün eleştirdi ve "Bütün mesele bu... Bir Türk askeri Kandil mesajı yayınlarsa sorun olur... Ama emekli arkadaş Hristiyan, Yahudi, Budist ayırmadan herkesin dini bayramlarını kutlar. Rejime bir şeycikler olmaz" dedi.

"DİN" VE "ŞEHİTLİK" VURGUSUNDAN RAHATSIZ OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde açıklama yapmış ve "Din uğruna hayatlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimiz" ifadelerini kullanmıştı.