Ensesindeki “Kral” dövmesi yakalattı

İstanbul Bayrampaşa'da son dönemlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelileri, S.G.'nin ensesinde bulunan ve güvenlik kameralarına takılan "KING" yazılı dövmesi ele verdi. Öte yandan Ö.P. isimli şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 23 yıllık kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti, Bayrampaşa'da üç evde ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Soygunların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, şüphelilerin hırsızlık yapmak için kullandıkları aracı iki sokak geriye park ettiğini tespit etti.

DÖVMESİ GÖRÜNDÜ; KİMLİĞİ SAPTANDI



Polis ekiplerinin çalışmalarını derinleştirmesiyle, soygunda kullanılan araç sahibinin ensesinde kral anlamına gelen "King" yazılı dövmenin bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli S.G.'nin kimliğini tespit eden polis, söz konusu şüpheliyi Esenyurt'ta kaldığı bir rezidansta yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen bir adet kol saati, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 31 adet mermi ele geçirildi.

FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



S.G.'nin söz konusu hırsızlık olaylarını S.A. ve Ö.P. isimli şüphelilerle beraber gerçekleştirdiğini tespit eden İstanbul Emniyeti, S.A.'yı Esenyurt'ta Ö.P.'yi ise Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alırken, Ö.P.'nin evinde bulunan ve çalıntı olduğu tespit edilen bir adet kol saatine de el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.P.'nin cezaevi firarisi olduğu ve "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. ve Ö.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. ise serbest bırakıldı.