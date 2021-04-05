Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İntihar mı cinayet mi? Sakarya'da sır ölüm
Giriş Tarihi: 5.4.2021 20:32 Son Güncelleme: 5.4.2021 20:32

İntihar mı cinayet mi? 'da sır ölüm

DHA
İntihar mı cinayet mi? Sakarya'da sır ölüm

'nın ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan iş yerinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sakarya'daki olay, Adapazarı Semerciler Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş, telefonunu tamir ettirmek için Bilal Bakkaloğlu'nun dükkanına bıraktı.

4 GÜN HABER ALAMAYINCA POLİS HABER VERİLDİ

Telefonunu tamirden almak isteyen vatandaş, 4 gündür Bilal Bakkaloğlu'na ulaşamaması üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingirin kapıyı açmasının ardından iş yerine girdi.

Bilal Bakkaloğlu'nu yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri, durumu 112 Acile bildirdi. Sağlık ekibi Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vücudunda herhangi bir yara olmayan Bilal Bakkaloğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar mı cinayet mi? Sakarya'da sır ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA