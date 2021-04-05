İntihar mı cinayet mi? Sakarya'da sır ölüm

Sakarya'daki olay, Adapazarı Semerciler Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş, telefonunu tamir ettirmek için Bilal Bakkaloğlu'nun dükkanına bıraktı.
4 GÜN HABER ALAMAYINCA POLİS HABER VERİLDİ
Telefonunu tamirden almak isteyen vatandaş, 4 gündür Bilal Bakkaloğlu'na ulaşamaması üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingirin kapıyı açmasının ardından iş yerine girdi.
Bilal Bakkaloğlu'nu yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri, durumu 112 Acile bildirdi. Sağlık ekibi Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.