Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?

"Kabine toplantısı ne zaman?" sorusu Pazartesi günleri merak konusu olmaya devam ediyor. En son yapılan kabine toplantısı sonrası alınan önemli kararların ardından Başkan Erdoğan önderliğinde toplanacak bir sonraki bakanlar kurulu toplantısı tarihi öğrenilmek isteniyor. Bu bilgilerle Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, bu hafta var mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
Kabine toplantısına ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;
En son 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan Kabine toplantısının ardından bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Ancak yapılması beklenen kabine toplantısının tarihine ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Tarih belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...