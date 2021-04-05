Kiminde 15 Temmuz şaibesi kiminde PYD seviciliği var

Bildırici104 emekli amiralden bazılarının 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili karanlıkta kalan tarafları bulunuyor. İşte o amiraller;Emekli oramiral. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. 15 Temmuz akşamı Yeşilköy'deki Çınar Otel'de ailesiyle düğüne katılmıştı. Bostanoğlu o gece darbecilerin gözaltına almadığı tek kuvvet komutanı.Emekli tuğamiral. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı'ydı. O gece darbeciler tarafından Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatıldığı öne sürüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak alınan ifadesinde "Telefonumla Koramiral Adnan Özbal'ı arayaraksalıverilmem için 1. Ordu Komutanlığı'ndan emir beklendiğini söyledim. O da bana 'Merak etme ben görüşüp seni oradan çıkarttıracağım' dedi. Çok kısa süre içerisinde Oramiral Bülent Bostanoğlu aradı. Cezaevi müdür yardımcısı yarbayı telefona istedi ve kendisine benim derhal salıverilmem için emir verdi" demişti.Emekli tuğamiral. 2019'da TV'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı skandal açıklamada "O bölgede federatif yapı içinde Kürtler (PKK/PYD) olsun daha iyi" demişti.Emekli tümamiral. Son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği Mavi Vatan mücadelesine ilişkin videolarıyla gündeme gelmişti. Buna rağmen Mavi Vatan mücadelesinin öncülüğünü yapan Başkan Erdoğan ve hükümete yönelik skandal bildiriye imza atması dikkat çekti.Emekli koramiral. Balyoz ve Ergenekon davaları kapsamında yargılanmıştı. O dönemde "Hükümete yönelik darbe girişimi"nde bulunduğu iddiasıyla suçlandı ancak bu davalarda beraat etmişti.