Madencilik sektöründe iş sağlığı güvenliği geliştiriliyor! İlk eğitimler başladı

Covid-19 pandemisi dolayısıyla üst düzey önlemler alınarak kısıtlı sayıda katılımcı ile Genel Müdür Cafer Uzunkaya'nın ev sahipliğinde "Maden Sektöründe Güçlü İşbirliği" vurgusuyla MİSGEP Başlangıç Eğitimi düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uzunkaya; "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen MİSGEP kapsamında, özellikle sosyal paydaşlarımızla ve maden iş yerlerimizle güçlü koordinasyon sağlayarak sürdürülebilir güvenli madenciliğin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında 30 ay süreli kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmelerine yönelik finansal destek ve teknik rehberlik sağlayacağız. İnsanlığın yararı için çalışan madenciye, insana yakışır çalışma ortamları oluşturmak gayesiyle hayata geçirilen bu desteği, işyerlerinin kurumsal kapasitesini geliştirecek şekilde tasarladık" dedi.

Uzunkaya, sürekli değişen çalışma ortamının, her daim yeni risklere açık hale getirdiği bu sektöre 24 ay boyunca saha ziyaretleri ile verilecek rehberlik desteği kapsamında; iş yerlerinin risk değerlendirmesi, acil durum planları, yeraltı maden ocağının 3 boyutlu modellenmesi, havalandırma planlarının yazılım üzerinden modellenmesi, iş kazası ve ramak kala olaylara dair raporlama ve kök neden analizi prosedürlerinin geliştirilmesi gibi teknik çalışmalar için bilgi ve deneyim aktarımının sağlanmasının hedeflendiğini ayrıca, program kapsamında sağlanacak finansal desteklerle ise yeraltı maden işletmelerinin bu dönemde görevlendirecekleri İSG profesyoneli ücretleri, tahlisiye eğitim bedelleri ve KOBİ'lere özgü İSG Yönetim Sistemi Standardının 15 iş yerine entegrasyon masraflarının karşılanacağını belirtti.

Madencilik alanında sağlanacak bu desteğin müjdesinin Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde projenin açılış toplantısında taraflara duyurulduğunu, finansal destek ve rehberlik programını tanıtmak amacıyla 8-11 Eylül 2020 tarihlerinde hedef grupların dahil olduğu toplam 560 kişinin katılımı ile 2 bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini, işletmelerin yoğun ilgi gösterdiği programda kömür veya metal cevheri üreten Zonguldak'tan Mersin'e, Çanakkale'den Hakkari'ye kadar 25 farklı ilden 70 yeraltı maden işletmesi bu destekten yararlanmaya hak kazandığını ifade ederek faydalanıcıların belirlenmesi ile saha faaliyetlerinin ivme kazanacağı bu programla; tüm tarafların çabası ve iş birliği ile yeraltı maden işletmelerinde güvenli çalışma ortamları oluşturulacağını vurguladı.

MİSGEP Teknik yardım bileşeni altında yürütülen Başlangıç Eğitimi kapsamında, MİSGEP Yönlendirme komitesi üyelerinden TİSK, MASİS, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TOBB temsilcileri, FDRP bileşeni Proje ekibi ve Genel Müdürlüğü personeli katıldı.