Moritanya’nın Adanalı Cumhurbaşkanı

Afrika ülkesi Moritanya ile Türkiye'nin arasındaki tarihi bağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretiyle bir kez daha ortaya çıktı. Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılmak üzere geçtiğimiz gün Nijer Cumhuriyeti'nin başkenti Niamey'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüşü sırasında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ve eşiyle karşılaşan Oktay, el-Gazvani ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani Adana'da, aralarında akrabalarının da bulunduğu, binden fazla Moritanya kökenli Türk vatandaşının olduğundan bahsetti.Bunun üzerine Oktay, Moritanya Cumhurbaşkanı el-Gazvani'yi Türkiye'ye davet ederek birlikte Adana'ya gitmeyi teklif etti. El Gazvani de Oktay'ın davetini kabul etti. Adana'daki Moritanyalıların hikayesinin İstiklal Savaşı yıllarına dayandığı belirtiliyor. Buna göre; hac görevi için yola çıkan Moritanyalı Müslümanlar, İstiklal mücadelesini öğrenince milli mücadeleye destek vermek için Türkiye'ye geliyorlar. Daha sonra hac vazifesini yapan Moritanyalılar'ın bir bölümü, Türkiye'ye yerleşmek istiyor ve Adana'da ikamet etmelerine izin veriliyor.Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında silah arkadaşlarından Moritanyalı "Şıh Efendi" ve onun soyundan gelen Adanalı Kaymak ailesinin Cumhurbaşkanı el-Gazvani ile akrabalıkları olduğu ifade ediliyor. DEİK Moritanya İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Kaymak ile Adana Demirspor'un unutulmaz başkanlarından, Adana eski milletvekili merhum Muhammet Kaymak'ın işadamı oğlu Emin Kaymak, Gazvani'nin yemin törenine de katılmış.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'yi davet etmesi, Adana'da yaşayan Moritanyalı aileleri sevince boğdu. Kozan'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Gavzani ile amca çocukları olduklarını ifade eden Abidin Kaymak, "Adana'ya gelmesi bize gurur verir. Kendisini memleketinde ağırlamaktan gurur duyarız" dedi. Dedelerinin amca çocukları olduğunu ifade den Kaymak, "200 yıl öncesine dayanıyor. Biz amca çocuklarıyız. Daha önce kendisi Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ağabeylerim kutlama için Moritanya'ya gitti. Kutlamaya bir tek ben gidemedim. Ondan dolayı üzüntülüyüm" diye konuştu.