Sabah Gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen Covid-19 aşısı oldu

21 Mart 2006 tarihinde kadavradan böbrek nakli ile ikinci hayatına başlayan Sabah Gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra öncelikli grupta yer alarak Sinovac Covid-19 aşısını oldu. Bir yıldır pandemi dolayısıyla evden çalışan Seymen, 2.doz aşısını bir ay sonra olacak





BİRAZ BAŞ AĞRISI OLDU



Seymen, aşı deneyimini şu sözlerle açıkladı: "Böbrek nakilli olduğum için herhangi bir yan etki riskine karşı randevumu beni takip eden hekimim Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer ve ekibinin olduğu hastaneden aldım. Sistem Sİnovac aşısını verdi. Onu seçtim. Sabah randevu saatimde hastaneye gittim. Bir kağıt imzaladıktan sonra aşımı oldum. Aşıdan sonra 20-30 dakika kadar hastanede bekleme alanında bekledikten sonra döndüm. Aşının üzerinden bir hafta geçti. İlk 3 gün; aşı yapılan kolda hafif ağrı, baş ağrısı ve halsizlik oldu. Grip aşısı olduğum zamandan alışıktım. Ara sıra ateşimi ölçtüm. Herhangi bir yan etki yaşamadım. İkinci dozumu da yine aynı hastanede yaptıracağım. Aşı olabildiğim için kendimi çok daha güvende hissediyorum. Ancak evden çalışmaya ve maske, mesafe, hijyene dikkat etmeye de devam ediyorum. Umarım 2. Dozdan 15 gün sonra ofise dönebileceğim."