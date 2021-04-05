Son dakika haberi: Şükriye Bulgurcu ölümünde şok detay! Adli tıp raporunda beyin kanaması çıktı

Son dakika haberi: Aslen Hataylı olan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a geldi. Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Şükriye, üç gün önce Küçükçekmece'deki evine geldi.