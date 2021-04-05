Sosyal medya paylaşımları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak

Geçtiğimiz gün Twitter'da Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. 18 yaşından küçük olan A.Ş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türk Bayrağını yırttı ve Mustafa Kemal Atatürk ile 2015 yılında Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'a hakaretler yağdırdı. Şahıs ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
GÖZALTINA ALINDI
A.Ş.'nin paylaşımlarının ortaya çıkmasından sonra kullancılar duruma sert tepkiler gösterdi ve A.Ş.'nin tutuklanması için kampanya başlattı. Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.
4 FARKLI SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.Ş., "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINI DAİR RAPOR ALINACAK
Soruşturma savcısı, şüpheli A.Ş.'yi akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.