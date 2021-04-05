Sosyal medya paylaşımları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak

Geçtiğimiz gün Twitter'da Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. 18 yaşından küçük olan A.Ş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türk Bayrağını yırttı ve Mustafa Kemal Atatürk ile 2015 yılında Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'a hakaretler yağdırdı. Şahıs ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

GÖZALTINA ALINDI

A.Ş.'nin paylaşımlarının ortaya çıkmasından sonra kullancılar duruma sert tepkiler gösterdi ve A.Ş.'nin tutuklanması için kampanya başlattı. Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.