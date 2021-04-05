CHP'li başkanın kredi krizi! Meclis toplanamadı

Torbalı Belediye Meclis gündeminde yer alan önergede Başkan Uygur'a Fen İşleri Müdürlüğü'nün yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için dış kaynaktan 30 milyon dolar (yaklaşık 240 milyon TL), yine Fen İşleri Müdürlüğünün yapım işleri için dış kaynaktan dört milyar Japon Yeni (yaklaşık 294 milyon TL), İller Bankasından ise 217 milyon TL borçlanmak için yetki istendi. Bugün gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanması öngörülen borçlanma talebi CHP'li meclis üyelerinin katılım sağlamaması nedeniyle Perşembe gününe kaldı.

YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Başkan Uygur'un bu talebi ortalığı karıştırdı. Uygur'un 751 milyon liralık borçlanma talebi mensubu olduğu CHP'yi temsil eden meclis üyeleri arasında da krize neden oldu. Bazı meclis üyelerinin bu karara karşı çıktığı öğrenildi. Öte yandan Uygur'un borçlanma talebine CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından da müdahale edildiği sızan bilgiler arasında yer aldı. İl Başkanlığı tarafından belediye meclisine önergede revizyona gidilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Uygur'un borçlanma talebine ilişkin meclis toplantısı öncesi Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ve MHP'den tepki gelmişti. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, CHP'li meclis üyelerine "Bu yanlışa ortak olmayın" diye çağrıda bulunmuştu. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, görevde iki yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta yaptığımız basın açıklaması ile Uygur'un makamında olmadığını, bu nedenle siyasi bir eleştiri yapmayı uygun bulmadığımızı belirterek siyasi nezaket gösterdik. Ancak bugün görüyoruz ki sayın Uygur, Torbalı'yı ödenmesi imkansız bir borç yükünün altına sokmak istiyor. Bu noktada sessiz kalamazdık. Torbalı Belediyesi'nin yabancı sermaye eliyle batırılmasına göz yummamızı kimse beklemesin. Siyasi ve hukuki zeminde her türlü mücadelemizi göstereceğiz" demişti.