Yüksek yargıya kumpas çöktü! Bu kez çamur atıldı ama izi kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü ve DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü önemli soruşturmalar nedeniyle, örgütlerin hedefi haline gelen Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında, 2019 yılında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan suç duyurusu başta Cumhuriyet olmak üzere T24 isimli internet sitelerinde haberleştirilirken, söz konusu haberler FETÖ ve PKK Silahlı Terör Örgütüne müzahir sitelerde de kendisine yer buldu.

Aydıner'e yöneltilen suçlamaların ana temasını ise, Marmaris Yapı şirketinin sahibi Arzu K.'ya satmış olduğu dairenin parasını temin etmesi oluşturdu. Aydıner, Arzu K.'ya sattığı dairenin parasını 1 yıl sonra almasına ve "alacağım kalmamıştır" şeklinde belge vermesine rağmen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "görevi kötüye kullanma", "rüşvet", "tefecilik" gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. T24 ve Cumhuriyet'te yayınlanan ve FETÖ'ye müzahir sitelerde boy boy yayınlanan iddialar arasında, Aydıner'in eski bir MİT görevlisi M.B ve N. K. ile çete kurarak, iş insanı Arzu K.'nın şirketindeki hisselerin zorla ele almaya çalışması iddiası yer aldı. MİT görevlisi olduğu iddia edilen M.B.'nin ise eski polis olduğu, teşkilatla uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen MİT personeliymiş gibi gösterilerek, FETÖ ile mücadelenin simge kurumlarından MİT'in bu yolla yıpratılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.