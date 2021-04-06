AK Parti'den İBB'ye belediyecilik dersi

AK Parti tarafın yüzde 15'e çıkartılan sosyal yardim bütçesini yüzde 2'ye düşüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi çürümeye terkettiği yardım kolilerinin yankılarını silmek için yeni bir yola başvurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" dedi.





'TEKRAR KEŞFETMEYİN'



Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır yapılan yardımların kesilmesini sonrasında sosyal yardımları da yönetmelikten kaldırma girişiminde bulunan İBB yönetiminin bu paylaşımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum, eğitim, sağlık, öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" paylaşımında bulundu.





10 YIL GERİDEN GELİYOR



Bakan Selçuk'un ardından İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "ESEN BEBE projemizle,10 yıldır biz bu işi Esenlerde zaten yapıyoruz Sayın Bakanım. Bunlar en az on yıl geriden geliyor" ifadelerini kullandı.



DANIŞMANLIĞA HAZIRIZ



AK Partili belediyeler ise halka hizmet noktasında İBB'ye belediyecilik tecrübelerini aktarmaya hazır oldukları belirtti. İşte o paylaşımlar:

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Diğer AK Parti ilçe belediyelerimiz gibi Tuzla Belediyesi olarak bizim de uzun bir süredir verdiğimiz hizmeti İBB yeni keşfetmiş :) Bir nebze de olsa, örnek olabildiysek ne mutlu AK Belediyeciliği'ne. Kazanan halkımız olacaksa biz tüm tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız."



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: "Anne babaların sevincine her daim ortak oluyoruz. 2009'dan bu güne 31 bin 600 yeni doğan bebeklerimize hoş geldin çantası hediye ederek ailelere destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu husustaki bilgi ve birikimlerimizi İBB ile paylaşmaya hazırız."



Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun: "Sultangazi'nin Sultanlarına hep destek. Kıymetli eşim Tuba Hanım 'Hoşgeldin Bebek' çalışmamız ile komşularımızı ziyaret ediyor, bu ziyaretlerle gönüllere dokunuyoruz. Bu çalışmayı yeni keşfeden İBB'ye danışmanlık vermeye hazırız."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Pendik Belediyemizin "Hoş Geldin Bebek" kampanyası 17 bin bebeğe ulaştı. Hoş Geldin Bebek kampanyasını düzenlemeyi düşünen İBB ile tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız."



Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: "Yüreğimizde sevgimizde kocaman... Gönül Belediyeciliğimizde en önemsediğim çalışmalarımızdan biri olan, Hoş Geldin Bebek paketlerimizi 62 mahallemizde, tüm ailelerimize kapı kapı ulaştırıyor, mutluluklarını paylaşıyoruz."



Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü: "Sancaktepe ailesi olarak bizler de Hoş Geldin Bebek uygulamasına destek oluyoruz. Şu ana kadar 4 bin 250 ailemizin sevincine ortak olup, Hoş Geldin Bebek dedik. Tabii ki bizler de İBB'ye danışmanlık desteğine hazırız."

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Çekmeköy Benim Güzel Ailem... 8 yılda 24 bin ailemizin yeni üyesine Hoş Geldin Bebek dedik. Bu projeyi ilk başlatan belediyelerden biriyiz. İBB'ye Danışmanlık desteğine biz de hazırız"



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi son 2 yılda 11 bin 167 mutlu aileyi Hoş Geldin Bebek çantasıyla ziyaret etti. Şimdilerde yeni doğan bebekler için destek paketi hazırlamaya kalkan İBB'yle, tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız."



BUNLAR SADECE BİR KISMI



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Bunlar, Bakanlık ve İlçe Belediyelerimizin yıllardır yaptığı işlerin sadece bir kısmı. Biraz daha araştırın; belediyecilik konusunda bizden öğrenecek daha çok şeyiniz var" açıklamasında bulundu.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise AK Parti hükümetleri döneminde artan sosyal yardım miktarına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal yardımların dünü ve bugünü diyen Bakan Selçuk'un paylaştığı görselde şu detaylar dikkat çekti:



Sosyal yardım miktarı: 2002'de 1.3 milyar TL olan yardım miktarı 53 kat artışla 2020'de 69.3 milyar TL oldu.



Sosyal yardımların GSYH'ye oranı: 2002'de yüzde 0,8 iken bu oran 4 kat artışla 2020'de yüzde 1,37 olarak gerçekleşti.



Sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı: 2002'de yüzde 1.19 iken 5 kat artışla 2020'de yüzde 5.76 oldu.