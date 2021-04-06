Beylikdüzü'nün sembol müzesine yıkım kararı! İmamoğlu bizimle 15 yıldır uğraşıyor

İstanbul Beylikdüzü'nde yıllardır ücretsiz bir şekilde ziyaretçi kabul eden ve ilçenin sembol noktalarından biri haline gelen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'izinsiz' olduğu iddiasıyla yıkılmaya başlandı. Müzenin tapu tahsis belgesinin bulunduğu belirten kurucu Kenan Balcı, "Kötü bir şey yok burada. Sanki top tüfek varmış gibi 200 kişilik ekiple burayı işgal ediyorlar" diye konuştu.

Beylikdüzü'nün sembollerinden biri haline gelen ve içerisinde farklı türlerde birçok mumyalanmış deniz canlısının bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla yıkılmaya başladı.

TAPUSU VAR



Balıkçı Kenan ismiyle tanınan Kenan Balcı, söz konusu müzenin tapusunun ve kira kontratının bulunduğunu belirterek, "Ben belediyeyim diyerek usullü usulsüz hiçbir şeyi tanımam, her şeyi yaparım diyorlar. 200 kişilik bir grup dünyada ilk ve Türkiye'de tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkmaya gelmiş. Çocuklarımız denizlerde hangi balıklar var birebir görsün, tanısınlar diye 50 senedir ücretsiz hizmet veriyor bu müze. Devletimizin verdiği tapu tahsis belgesi ve kira kontratımız var" diye konuştu.

Yıkım kararının Beylikdüzü Belediyesi'nden gelmediğini eski Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldiğini iddia eden Kenan Balcı, "İmamoğlu bizimle 15 senedir uğraşıyor. Sanki bizde top tüfek varmış gibi 200 kişilik ekiple burayı işgal ediyorlar. 15 sene önce İmamoğlu, dükkanımızın önünde en fazla 3 kat imar izni verilen yeşil alana 7 katlı bina yapacaktı, engellemiştik. Neden engelledin diye bizimle uğraşıyor. Yan alanda 7 katlı bina yapıyorlar, her taraf 3 kat orası 7 kat. İnsanlar mağdur oldu" ifadelerini kullandı.

TAPUSU BİZİM ÜZERİMİZDE



Alanın tapusunun kendisi üzerinde bulunduğunu ifade eden Balıkçı Kenan, "Bu alanın tapu tahsis belgesini aldım. Burası tapulu malım. Anadolu Caddesi'nin de tapusu bizim üstümüzde. Ön tarafta ana caddede İmamoğlu 12 senedir yerimi işgal ediyor. Gönüller hoş olsun, insanlar üzülmesin diye yolu bir gün olsun kapatmadık" dedi.