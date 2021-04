‘Demokrasi nöbeti devam ediyor’

Emekli 104 amiralin yayımladığı, darbe çağrısı ve tehdidi olarak görülen bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bildiride isimleri olan 104 emekli amiral hakkında 15 Temmuz Derneği ve Memur-Sen sendikası 81 ilde suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Danışma Kurul Üyesi, tiyatrocu Ahmet Yenilmez, bildiride tehdit içeren ifadelerin 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve son olarak 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı sözleri hatırlattığını vurguladı. Yenilmez, "Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının bildirilerine pabuç bırakmaz. Milletimiz 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeyi hiçe saymaya çalışan her girişime aynı kararlılıkla karşı duracaktır. 104 emekli amiralin bildirisi bizim nezdimizde hadsizliktir. Yani demokrasi nöbetimiz devam ediyor. 15 Temmuz'da nerde durduysak bugün de oradayız. Son FETÖ'cü hesap verene, son darbeci yargılanana, son darbe heveslisinin hevesi kursağında kalana kadar mücadelemiz devam edecek!" diye konuştu.Memur-Sen Başkan Yardımcısı Murat Cantürk yaptığı açıklamada "Deniz Kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir" dedi.Mardin'de 103 dernek, vakıf ve sendika temsilcisi, 104 emekli amirali kınadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen STK'lar adına Memur-Sen Mardin Temsilcisi Eyyüp Değer üç dilde yaptığı açıklamada, "FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz" dedi. TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, "Hodri meydan" diye konuştu. Şanlıurfa Şehit Aileler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, "Bu küstahça bildiri sıradan bir bildiri değil, bir e-muhtıradır" dedi. İzmir, Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Muş, Kocaeli, Zonguldak, Bitlis, Elazığ'da da STK'lar suç duyurularında bulunup protesto gösterisi yaptı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli emekli amiralin darbe imalı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişilerin isimleri tespit edildi.14 emekli amiral hakkında gözaltı kararı alındı. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara'da, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk İstanbul'da, Turgay Erdağ ile Ali Sadi Ünal ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alındı. İstanbul'da Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise yaş durumları nedeniyle gözaltına alınmadı. 4 şüphelinin 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri istendi. Şüphelilerin yurt içi ve dışındaki bağlantıları, muvazzaf subaylarla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışındaki komutanlıklarla irtibat kurup kurmadığı araştırılıyor.Emekli 104 amiralin yayımladığı bildiriye karşı birçok kesimden isim, rütbelerinin sökülmesini ve orduevlerine girişlerinin engellenmesini talep etti. Emekli amirallerin lojman ve koruma ile ilgili haklarının iptal edildiği öğrenildi. ANKARAAmirallerinbildirisine vatandaşlar da sert tepki gösterdi:Türkiye'de muhtıralar, darbeler dönemi bitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli iradeyi hedef alan her türlü antidemokratik girişime karşı bugüne kadar gereken yapıldı.Bu vesayetiçi zihniyetin 15 Temmuz'da olduğu gibi hep karşısında olacağız ve onlara fırsat vermeyeceğiz.Bir gece yarısı eski Türkiye'yi anımsatan bildiriyi yayınlayan emekli komutanlar, 15 Temmuz'u unutmasınlar.Demokrasi ile zafer kazanamayanlar, hâlâ vesayetle bir şeyler elde etme peşindeler.Hâlâ darbe özlemi ile yanıp tutuşanlar var. Bu amirallere hukuk çerçevesinde gerekli cezalar verilmelidir.Bu zavallıların olaylardan habersiz olan bazı insanların kafasını bulandırmaya yönelik girişimleri, Türkiye'nin dışarıdaki güçlü ve dik duruşundan rahatsız olan dış mihrakların sözcülüğüdür.Bu adamlar emekli olmuşlar ama memleketi karıştırmaktan emekli olmamışlar.Emekli diplomatlarla, emekli amirallerin yayımladığı bildiri ve bu paralelde CHP'li eski milletvekillerinin yaptığı destek açıklamaları adeta aynı merkezden çıkmış izlenimi uyandırdı. Üç açıklamanın da ortak noktası Kanal İstanbul projesi ile Montrö Sözleşmesi oldu.Montrö Sözleşmesi'ne yönelik, "Türkiye sözleşmeden çekilecek" yalanını kılıf yapan 126 emekli büyükelçi geçtiğimiz günlerde ortak bildiri yayımladı. Bildiride "Kanal İstanbul, ABD'nin Montrö'yü tartışmaya açma amacına hizmet eder. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" denilmişti. 104 emekli amiral de benzeri vurguları yaparak Kanal İstanbul'a karşı çıkıp Montrö Anlaşması ile ilgili algı operasyonu yalanlarına destek verdi. Aralarında Nur Serter, Güldal Mumcu, Uluç Gürkan, Şahin Mengü gibi isimlerin de bulunduğu eski 122 CHP'li milletvekilinden anında destek bildirisi geldi. Eski vekiller, "Kanal İstanbul yapılamaz, Montrö tartışmaya açılamaz!" denildi. Siyasi kulislerde" Al birini vur ötekine... Bunlar vesayet üçlüsü... Aynı zincirin halkaları" yorumu yapıldı. Bunun işin arkasında dış güçlerin parmağı olduğu iddiasını kuvvetlendirdiği kaydedildi. ANKARACHP Milletvekili Aykut Erdoğdu bir televizyon programında amiraller için "Hepsinden Allah razı olsun. Efkarınız varsa da bölüşürüz" dedi. AK Partilileri tehdit eden Erdoğdu, "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Yargılamaları TRT'de canlı yayında vereceğiz" dedi. CHP Milletvekili Fikret Şahin ise "Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde haklarını kullandılar" diye konuştu.Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın CHP üyesi olduğu tespit edildi. Amirallerden 23'ünün ise ailesinde CHP üyesi isimler olduğu belirlendi. Ergun Mengi'nin ise İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.Amirallerin bildirisine üniversitelerde tepki gösterdi. 19 Mayıs Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Amasya Üniversitesi bildiriyi kınadı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden yapılan açıklada, "Kendilerini milli iradenin üstünde gören her türlü vesayet oluşumunun karşısında, milli iradenin ve demokrasinin yanındayız" denildi.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri eski TBMM'nin önünde toplandı. Grup ellerindeki 104 siyah balonu gökyüzüne bıraktı. Vakıf Başkanı Lokman Aylar "Muhtıra niteliğindeki bildiri yok hükmünde olup, balon bir bildiridir" dedi.