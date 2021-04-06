Hadlerini milletimizle birlikte bildireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki değerlendirme toplantısının ardından önemli mesajlar verdi.Bir gece yarısı yapılan bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca buna teşebbüs etme hakkı yoktur. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, TSK'ya yönelik bir bühtandır. Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi olması Anayasa'ya açık tehdittir.Siyasetçilerin bazılarının bu bildiriye destek verdiğini görüyoruz. Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. Anamuhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tavır almaya çağırıyoruz.Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradakilerin bir kısmı çeşitli mecralarda, akademik ortamlarda daha önce görüşlerini dile getirmiş, hiçbirine bundan dolayı bir soruşturma açılmamıştır. Ama gece yarısı geçmişi bildirilerle dolu ülkede emekli amirallerin böyle girişimde bulunması kabul edilemez.Türkiye'de demokrasiye her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. Menderes'e de böyle yapmışlardır. 12 Eylül'den önceki hükümetleri de böyle sindirmeye çalışmışlardır. Kendi hükümetimizde bu yaklaşımlara en ağır şekilde tepki koyduğumuz için devamını getiremediler. Milletimiz, kimin demokrasinin yanında durduğunu, kimin darbecilerin koltuğunun altına girdiğini görüyor. 2023 seçimlerinde bu yaşananları milletimizin takdirine sunacağız. Muhatabımız miletimizdir. Milleti ve seçtiği yöntemi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz.(Sarıklı general tartışmasına dair) TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık. TSK iç soruşturma başlattı ve sonuçlandırdı. Münferit hadise olduğu bellidir.Biz bu amirallerin, diplomatların son dönemde Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar verdiğimiz mücadelede bir araya gelerek ülkemiz için destek bildirisi yayınladığını görmedik. Yine bunların, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer aldığını görmedik.Kanal İstanbul-Montrö bağı kurmak yanlıştır.Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır.Bildiriye milletimiz nezdinde bu kadar sert tepki gösterilmesinin nedeni ardında çok daha büyük bir kampanyanın olması. Eski diplomatlardan, eski milletvekillerinden ülkemize karşı husumetleriyle bilinen sözde aydınlardan oluşan kimi kesimler, bir süredir benzer söylemlerle yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı hedef almakta. Bu işin merkezinde aslında anamuhalefet partisinin ta kendisi var. 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bunların birçoğu da dikili bir taşı olmayan kişiler. Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet, bu defa safını aynı istikamette belirtmiştir.Montrö Sözleşmesi dönemin şartlarında önemli bir kazanım. Boğaz'daki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı boyutu. Daha iyisi için imkân bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Montrö Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz.