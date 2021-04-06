“‘Kandil mesajı kutladı’ diye hedef olmuştu! Davut Ala 18'inci ameliyatını olacak

ERTÜRK: DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!

Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu. Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.