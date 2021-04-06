Kripto paradan sonra şimdi de NFT (Non-Fungible Token) furyası: Önümüzdeki döneme damga vuracak...

Kripto para çılgınlığından sonra şimdi de NFT (Non-Fungible Token) furyası başladı. NFT teknolojisi özellikle; Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweetini kripto para olarak 2.9 milyon dolara satması ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın da yine Twitter üzerinden paylaştığı bir şarkıyı NFT olarak satacağını duyurmasının ardından dünyanın gündemine girdi.

TÜRKİYE'DEN ÜNLÜ İSİMLER NFT FURYASINA KATILDI

Türkiye'den de ünlü sanatçı ve isimlerin katıldığı NFT furyasında Gülben Ergen kendisiyle bütünleşen 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardığını açıklamıştı. Ünlü sunucu Saba Tümer de kahkahasını 90 bin liraya NFT olarak satarken, fenomen restoran işletmecisi Nusret Gökçe de 2017 yılında attığı bir tweeti 6 bin dolara NFT olarak satmıştı.

Biz de sabah.com.tr olarak NFT ile ilgili Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık'a merak edilenleri sorduk.