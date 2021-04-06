SON DAKİKA: Koronavirüste çok kritik 2 hafta! Türkiye bu sorunun yanıtını arıyor...

EV İÇİ BULAŞ REKORU

Filyasyon çalışmaları virüsün ev içi bulaşla yayılmada tavan yaptığını ortaya koydu. Mutan virüsün de etkisi ile bir kişi 4 kişiye hastalığı bulaştırmaya başladı. Bu da virüsün Türkiye mutantı mı oluştu sorularını gündeme getirdi. Bu yöndeki araştırmalar da devam ediyor.

BELİRTİLER DEĞİŞTİ:

Son günlerde hastalığın klinik belirtilerinde de değişiklikler oldu. Hastaların büyük bölümü hapşuruk ve burun akınsı ile başvurmaya başladı.