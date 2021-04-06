Suudi Arabistan, ramazanda Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artırıyor

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı.

UMRE İÇİN 50 BİN, NAMAZ KILANLAR İÇİN 100 BİN KİŞİYE ÇIKARILDI

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.