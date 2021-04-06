Suudi Arabistan, ramazanda Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artırıyor

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı.
UMRE İÇİN 50 BİN, NAMAZ KILANLAR İÇİN 100 BİN KİŞİYE ÇIKARILDI
Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.
ZİYARETÇİLERİN İZİN BELGESİNİ ALMASI GEREKİYOR
Karara göre, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret eden kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerekiyor.
Haberde Mescid-i Haram'a halihazırda kabul edilen günlük ziyaretçi sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.