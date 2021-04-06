Vatandaş sordu, ortaya çıktı! İBB Beykoz Metrosu’nu 2024’te değerlendirecekmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde Üsküdar Beykoz Metro hattını 5 yılda yapma sözü vermişti. Ancak iki yıl geçmesine rağmen hiçbir adım atılmaması sonrasında Beykozlu Ercan Atay, CİMER'e İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin yapıldığı esnada vaad ettiği metro hattıyla ilgili bir soru yöneltti. CİMER'e soru soran Beykozlu Atay'a verilen cevap şaşkınlığa neden oldu. Çünkü Üsküdar-Beykoz metrosunun 2024 sonrasında değerlendirileceği yönünde bir cevap aldı.



2024 MÜ, 2029 MU? HANGİSİSİNİZ İBB?

İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu bu konuyu sosyal medyadan gündeme taşıdı. Kabahasanoğlu, CİMER'e müracaat eden vatandaşa verilen cevabı paylaşarak, 'İBB Başkanı, Seçim vaatlerinde 5 yılda yapma sözü verdiği Beykoz Metrosu için, '2024 sonrası değerlendirilecek' diyor. Üstüne bir de Metro İstanbul sitesinde söz verdiği hattan farklı bir hat gösterilerek, '2029'dan sonra planlanıyor' diyor. Hangisisiniz İBB?" diye sordu.

CİMER'E SORU SORULDU. "2024 SONRASI SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLECEK" DENİLDİ



Kabahasanoğlu, sosyal medyadan samimiyet çağrısında bulunarak, "Bir Beykozlu hemşerimizin Cimer'e yazdığı 'Planlanmış bir metro çalışması var mı?' sorusuna, İBB Raylı Sistemler Müdürlüğü 'Üsküdar-Beykoz Metro hattı tasarım çalışmaları 2024 sonrası süreçte değerlendirilecektir' cevabını veriyor. İBB vatandaşa 2024 sonrası derken bakıyoruz ki Metro İstanbul internet sitesinde mevcut İBB Yönetimi tarafından hazırlanan Harita üzerinde, Üsküdar-Beykoz Metro hattının yeri değiştirilmiş ve 2029 sonrası için planlandığı görülüyor. İBB Yönetimini samimi olmaya davet ediyorum" dedi.



"BEYKOZ'DA 1,5 YILI AŞAN ZAMANDA 1,5 KM ASFALTTAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ"



Kabahasanoğlu sosyal medyadan sözlerine şöyle devam etti: "İBB Yönetimine soruyorum; Kâğıt üzerinde çizgi çizerek Metro yapılır mı? Verdiğiniz sözleri neden tutmuyor musunuz? Beykoz'da 1,5 yılı aşan zamanda 1,5 km asfalttan başka hiçbir şey yapmadınız. Neden? Beykoz'u cezalandırıyor musunuz İBB?"

"BEYKOZ METROSU'NU DA BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Kabahasanoğlu, Beykoz'lu hemşerilerinin müsterih olmasını, bugünlerin çabuk geçeceğini söyleyerek, "İBB Yönetimi algı oyunları ile anca kendini kandırır. İstanbul'u hep birlikte, yeniden AK Parti ve Gönül Belediyeciliği ile buluşturacağız. Beykoz Metrosu'nu da birlikte yapacağız" sözlerini tamamladı.