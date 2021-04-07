AB’den Türkiye’ye olumlu yaklaşım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" diye konuştu. Görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak.Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi. Gümrük Birliği Anlaşması'nın benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan Leyen, "Sadece Gümrük Birliği'ni güncellemek değil kamu-özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak" diye konuştu. Leyen, mülteciler ve göç konusunda desteklerinin süreceğini aktardı Sığınmacılar için fon akışının devam etmesi taahhütlerine bağlı olduklarını dile getiren Leyen, yardımın mültecilerin kendi geçimlerini sağlayacak şekilde olması gerektiğini belirtip, "Bu Lübnan ve Ürdün için de geçerli. Komisyon yakın zamanda bunları yansıtan bir teklifte bulunacak" diye konuştu. Leyen, üst düzey diyalogda iklim değişikliği, halk sağlığı ve Kovid'le bağlantılı konuları ele aldıklarını bildirdi.Michel ise Doğu Akdeniz meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" dedi. Michel, "AB, (Türkiye'yle) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında istişari görüşmelerin tekrar başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Michel, Kıbrıs konusunda AB'nin aktif gözlemci olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki süreci desteklediklerini kaydetti. Son dönemde Türkiye ile AB arasında olumlu gelişmeler yaşandığını hatırlatan Michel, bunun sürdürülmesi, geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 2 saat 45 dakika süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı açıklama yaptı: Erdoğan görüşmede Türkiye'nin nihai hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu ifade etti. Göç mutabakatı ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, AB'nin pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği belirtildi. DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı ortak mücadele yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Pandemi ve aşılama süreci değerlendirilirken, Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz masaya yatırıldı. Doğu Akdeniz Konferansı önerisi yinelendi. Erdoğan kadına karşı şiddetin küresel bir sorun olduğunu ve bu şiddetin her türüyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.