Gizli organizasyon aşamalı kaos planı

TSK'ya yönelik sistematik saldırılarla başlayan sürecin son halkası olan darbe imalı bildirinin nasıl hazırlandığına ilişkin ayrıntılar tek tek ortaya çıkıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre skandal bildiri İYİ Parti'nin kurucularından olan emekli amiral Ergun Mengi tarafından kaleme alındı. Mengi'nin yöneticisi olduğu 'ADMEK' isimli Whatsapp grubunda son şeklini vermek üzere bildiriyi paylaştığı, 3 Nisan'da 17.00 sularında "Listeyi kapatıyoruz" diyerek imzacı olunması için son çağrıyı yaptığı öğrenildi. Bildirideki cümleler görüş bildirme gibi yazılıp, söz konusu Whatsapp grubunda paylaşılarak oluşturuldu. Sonrasında ise bildiri bir internet sitesi aracılığıyla aynı gün 22.53'te "Montrö ve Atatürk bildirisi" adıyla yayınlandı.Ertesi gün "Deniz Aslanları" adıyla emekli denizci amiral ve subaylar duyuru yayınladı. Söz konusu iki bildirinin de emekli subay gruplarında özellikle emekli Kara ve Hava Kuvvetleri personellerinin de destek vermeleri için provokatif bir şekilde yayılmaya çalışıldığı tespit edildi.İlk saldırı 24 Mart'ta askeri okullara öğrenci alımına ilişkin koşullarda "İrticai faaliyete karışmamış olmak" şartının kaldırılmasıyla ilgili yerine "Terörle iltisaklı" ibaresi getirilmesine rağmen konunun saptırılmasıyla geldi. 26 Mart'ta Tuğamiral M.S.'ye ait eski görüntüler yayılarak yine provakasyon yapıldı. 30 Mart'ta askeri kurslarla ilgili yönergede tam tersi olmasına rağmen, uydurma yayınlarla Atatürk'ün isminin yönergeden çıkarıldığı, Milli Savunma Üniversitesi'nde "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersinin kaldırıldığı iddia edildi. 3 Nisan'da 15 Temmuz kahramanı ve gazisi Tümgeneral Davut Ala'nın kandil mesajı TSK'yı yıpratma aracı yapıldı. "Ayasofya imamı konuşuyor. Niye Genelkurmay açıklama yapmıyor" denilerek 28 Şubat dönemini andıran taktikler uygulanarak TSK tuzağa çekilmek istendi.ERGUN Mengi 2007'de TSK'dan emekli oldu. 1995 - 1998 arasında Avrupa güvenlik ve savunma örgütü olan Batı Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki karargahında proje subayı olarak görev yaptı. NATO'cu amirallerden Mengi Batı emperyalizminin Türkiye şubelerinden GIFGRF- Global İlişkiler Forumu'nun bir üyesi. GIFGRF ise CFR'nin kurduğu Council of Councils'a üye. GIFGRF'nin ilişkiler ağı oldukça derin. Mengi'nin sosyal medya paylaşımlarında HDP, PKK desteğiyle bilinen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın propagandasını yaptığı da ortaya çıktı.