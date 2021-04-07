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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:18

İmamoğlu’ndan İsa Mesih’e ziyaret

Şerif Can Şerif Can
İmamoğlu’ndan İsa Mesih’e ziyaret

Yüksek Seçim Kurulu’nun 'nin de seçimlere girebileceğine karar vermesinin ardından partiye ilk ziyaret CHP’den geldi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı ’i ziyaret etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçtiğimiz günlerde seçime girme yeterliliği sağlayan parti listesini yayımlamıştı. Yayımlanan listeye göre, Gelecek Partisi seçime girmeye hak kazanan partiler arasında yer almamıştı. YSK, 2 Nisan 2021' de güncellediği seçime girecek parti listesinde ise Gelecek Partisi'nin de seçime gireceğini duyurdu. YSK'nın Gelecek Partisi'nin de seçimlere girebileceğine karar vermesinin ardından partiye ilk ziyaret CHP'den geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından yeni hizmet binasında ağırlanan İmamoğlu, parti yöneticileriyle de bir araya geldi.

Ziyareti sosyal medya hesabında duyuran İmamoğlu, "Bugün, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve il yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup İstanbul'un önemli sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

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İmamoğlu’ndan İsa Mesih’e ziyaret
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