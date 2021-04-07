Mehmet Kutlular yaşamını yitirdi: FETÖ’yü ilk deşifre eden isimdi

Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular 83 yaşında İstanbul'da zatürre tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Risale-i Nur hareketinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Kutlular'ın yaklaşık 7 yıldır Alzheimer tedavisi gördüğü öğrenildi. Cenazesi bugün Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Eyüp Sultan mezarlığına defnedilecek.1990'dan bu yana Yeni Asya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Kutlular, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilk bayrak açan isimdi. 1990'da bir gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulanmıştı: "İstihbaratçılar bana geldiler, beraber çalışalım dediler, Ben kabul etmedim. Ben derin devletle işbirliği yapmayınca Gülen'e gittiler." FETÖ'nün devleti ele geçirme planlarını deşifre eden Kutlular, örgütün darbe dönemlerinde sürekli olarak korunduğuna dikkat çekmişti.Kutlular, belki de hayatının en büyük acısını 1995'te yaşadı. Kızı Vildan Kutlular, gizemli bir şekilde yaşamını yitirdi. Kızının uyuşturucu komasından öldüğüne inanmayan Kutlular "Hedef kızım değil benim" dese de dönemin yetkililerini inandıramadı. Gazeteci Hasan Karakaya, bu gizemli ölümü ve Kutlular'ın iddialarını şu cümle ile yorumluyordu: "Paralel Yapı'nın "güç ve destek" bulabilmesinin önündeki "en büyük engel"lerden biri Mehmet Kutlular'dı!." Vildan Kutlular'ın ölümündeki sır perdesi hiç aralanamadı. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra "Deprem ilahi ikazdır" dediği için yargılanan ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Kutlular, 276 gün hapis yattıktan sonra 21 Şubat 2002'de tahliye edildi. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı ve Türkiye haksız bulunarak tazminata mahkûm edildi.Kutlular'ın sağlığının gazete ile ilgilenmesine izin vermediği dönemde Yeni Asya Gazetesi'nin de sürpriz bir şekilde yayın politikası değişmişti. 15Temmuz darbe girişiminin ardından gazetenin FETÖ çizgisine kaydığı iddiaları, okurların ve gazete temsilciliklerinin tepkisine neden oldu. Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ise "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 8 ay ceza almıştı. Kutlular'ın tüm hatıralarının yer aldığı "İşte Hayatım" isimli bir kitabı bulunuyor.