Ramazanda yasaklar var mı? Ramazanda tam kapanma, sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı?

Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin uygulanan önlem ve tedbirler tüm hızıyla uygulanmaya devam edilirken yaklaşmakta olan 11 ayın Sultanı Ramazan-ı şerif'te ne gibi korona önlemleri alınacağı en son Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında duyurulmuştu. Buna göre Ramazana ayında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrardan uygulanacağı ve kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servisi ile kısıtlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında Ramazanda yasaklar var mı, tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA - RAMAZAN AYINDA YASAKLAR VAR MI?

Ramazanda yasaklar ile ilgili tüm detaylar ile Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı kararlardan satırbaşları şöyle;