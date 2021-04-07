Son dakika | Darbe imalı bildiriyle ilgili 4 başlıklı karar

Son dakika... AK Parti'nin yapacağı çalışmalar içinde en dikkati çeken düzenleme ise general ve amirallerin emekli olduktan sonra yararlanacakları hakların yeniden düzenlenmesi olacak. Muazzaf askerler için yürütülen idari soruşturma, emekli askerler için de uygulanacak. Lojman, koruma, ordu evlerinden yararlanma, diplomatik pasaport, VIP hizmetlerinden yararlanma gibi haklar bu kapsamda değerlendirilecek.