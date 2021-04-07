Son dakika: Uzman isimden korkutan açıklama: Tam kapanma, seyahat kısıtlaması, yeni tedbirler...

Hatta 16 yaşında bir hastaya bile rastlıyoruz. Aktif vaka sayısı şu anda 366 bin olarak gözüküyor. Hastalığı semptomsuz geçirenler ve test yaptırmayanları da göz önünde bulundurduğumuzda bu sayı 5 katına çıkabilir. Yani Türkiye'de 2 milyon aktif vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Vaka sayılarındaki artış devam ettiği takdirde tam kapanma seçeneği dâhil olmak üzere şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi yeni önlemler gündeme gelebilir" dedi.