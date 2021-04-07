Son dakika: Uzman isimden korkutan açıklama: Tam kapanma, seyahat kısıtlaması, yeni tedbirler...

Koronavirüs vaka sayıları mutasyonun hızla yayılması ile 50 bine dayandı. Sağlık Bakanlığı ve Valiliklere bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kentlerdeki gelişmeleri yakından izliyor. Birçok ilde yeni tedbirler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile hayata geçirilmeye başlandı. Vakaların hızla arttığı ve her gün yeni rekor kırdığı İstanbul başta olmak üzere tüm ülke için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal'dan korkutan uyarılar geldi.
"TAM KAPANMA, ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI..."
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, vaka sayılarındaki hızlı artışın yoğun bakım servislerinin doluluk oranlarını artırdığını belirterek, "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yoğun bakımlarda belirgin artış var. Yoğun bakımlarda daha önce 50 yaş üstü vatandaşlarımızı görüyorduk, şimdi ise 18-35 yaş aralığındaki gençlerimiz de yoğun bakıma geliyor.
Hatta 16 yaşında bir hastaya bile rastlıyoruz. Aktif vaka sayısı şu anda 366 bin olarak gözüküyor. Hastalığı semptomsuz geçirenler ve test yaptırmayanları da göz önünde bulundurduğumuzda bu sayı 5 katına çıkabilir. Yani Türkiye'de 2 milyon aktif vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Vaka sayılarındaki artış devam ettiği takdirde tam kapanma seçeneği dâhil olmak üzere şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi yeni önlemler gündeme gelebilir" dedi.
"GÜNLÜK VAKANIN 10 BİNİN ALTINA İNMESİ GEREKİYOR"
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal ise, "Virüsü kontrol altına almamız için vaka sayılarını 3'te 1 oranında düşürmeliyiz. Günlük vaka sayısının 10 binin altına inmesi gerekiyor. Çünkü hastanelerimizin kapasiteleri de sınırlı. Kontrollü yeni normalde biraz rehavete girildi. Sanki herkes aşı olmuş gibi bir ortam oluştu. Ancak toplumun büyük çoğunluğu aşılanmadan rehavete kapılmamalıyız.
Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerle vaka sayılarında belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Bu süreçte evlerde toplanmayalım, akraba ziyaretlerine gitmeyelim. Riskli grupların aşılanmaları da bittiğinde bir rahatlama olacaktır" ifadelerini kullandı.