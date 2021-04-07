Türkiye vesayetçilere karşı tek yumruk

Trabzon'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Trabzon Sivil İnisiyatif, 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Grup adına ortak açıklamayı okuyan Birlik Vakfı Şube Başkanı Zekeriya Ertürk, "Geçmişi adalet, hürriyet, şan, şeref ve kahramanlıkla yoğrulmuş bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça saldırılarına karşı göğsünü siper etti, vatanına, bayrağına, namusuna asla namahrem eli değdirmedi. Milletin kendilerine vermiş olduğu o rütbeleri milletine karşı kullanmaya kalkan bedbahtlar bir sonuç alacağını düşünüyorlarsa 15 Temmuz'da bu aziz milletin duruşunu hatırlasınlar. Hatırlasınlar da bilsinler ki burada dimdik ayaktayız" dedi.