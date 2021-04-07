Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Bu alçak saldırının bedelini ödettik, ödetmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. Terörün kökünü kazıyacağız." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yüreğimiz Zeytin Dalı Harekat bölgesinden gelen acı haberle yandı. Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 2 kahraman evladımıza Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Dualarımız ve yüreğimiz, bölgede terör operasyonlarını sürdüren kahramanlarımızla." mesajını iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da başsağlığı mesajlarında, şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve aziz millete sabır diledi.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN TAZİYE

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kahpe saldırıda şehit olan iki Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı-sabır diliyorum. Aziz ve necip Türk milletinin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Çavuş Gökhan Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da şehit olan Mehmetçikler Akdal ve Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek "Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iki kahraman askere Allah'tan rahmet diledi ve "Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN VE CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'IN MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/YPG tarafından şehit edilen iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise mesajında terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.