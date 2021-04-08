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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:44 Son Güncelleme: 8.4.2021 12:12

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik kariyerine geri döndü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik kariyerine geri döndü

Prof. Dr. 'ın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndüğü bildirildi. Ayasofya Baş İmamı olarak görev yapan Prof. Dr. Boynukalın'ın akademiye dönmesinin ardından kariyeri ve "Mehmet Boynukalın kimdir" sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. İşte, son dakika haberinin detayları ve Mehmet Boynukalın'ın hayatı hakkında bilgiler.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. Bu gelişmenin ardından, Prof. Dr. Boynukalın'ın akademik kariyeri ve "Mehmet Boynukalın kimdir" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 doğumlu Mehmet Boynukalın, 1992 yılında Mısır'daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Boynukalın, 2011'e kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak çalıştı.

2011'de İstanbul Şehir Üniversitesi'ne giren Boynukalın, 2018'de bu üniversitedeyken profesörlük unvanı aldı. Haziran 2020'de, İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapatılana kadar da burada kaldı. Arapça dini kitap çevirileri de yapan, dört çocuk babası Boynukalın, 2020'ye kadar Şehir Üniversitesi'nde kaldı. Kuruluşunda beri yer aldığı ve camisinde de imamlık yaptığı üniversitenin kapatılmasının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Mehmet Boynukalın, aynı zamanda eski AK Parti milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da amcası. Mehmet Boynukalın'ın babası Rıfat Boynukalın da Necmettin Erbakan'la birlikte Milli Nizam Partisi'nin kurucularındandı.

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Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik kariyerine geri döndü
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