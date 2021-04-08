Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'ne damga vuran konuşma! Yerli aşı ve Megabank çıkışı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda tarihi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Megabank projesini bir kez daha gündeme getirdi, 'Yapılabilir olduğuna inanıyoruz' dedi. Erdoğan, yine yerli para ile ticaret çağrısı yaptı, dünyada paralar üzerinden yapılan saldırılara dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, yerli aşının tüm insanlığa sunulacağını da açık açık ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN D-8 ZİRVESİ'NE DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu zirve toplantısıyla 4 yıla yakın süren dönem başkanlığını Bangladeş'e devrediyoruz. Sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız teşkilatımız kuruluşundan bu yana çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir.

Daha adil daha müreffeh istikrarlı dünya hedefi ile çalışan bir yapı olarak önemli işlere de imza attık. Önümüzde halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu biliyoruz. Barış, huzur ve esenlik dolu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 193 ülkede yaklaşık 3 milyona yakın insanın hayatına mal olan salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

"YERLİ AŞIMIZI TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmeti sunarken dost ülkeleri de yalnız bırakmadık. Zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. Salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesinin başlatılmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik.

Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

"MEGABANK FİKRİ YAPILABİLİR"

İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı.

D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir"