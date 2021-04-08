CHP’li Dikili Belediyesi köy mallarını satışa çıkardı

2 yıllık görev süresi içinde 100'e yakın taşınmazı satan Kırgöz şimdi de 3 arsa, 5 tarla ile bir zeytinliği satışa çıkardı. Yaşananları hayretler içinde izlediklerini belirten AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci; "Dikili'de son iki yılda adeta satılmadık köy malı kalmazken geçtiğimiz haftalarda Dikili'deki CHP'li kör, sağır, dilsizler, AK Partili Bergama Belediyesi'nin almış olduğu bir adet taşınmaza ilişkin satış kararını protesto etmek için Bergama'ya giderek Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptılar. Her ne hikmetse o gün orada AK Partili Bergama Belediyesi'ni protesto edenler Dikili Belediyesinin satışa çıkardığı mallar karşısında çıkıp bir kelime dahi laf söylemiyor. İnsanların aklı ile ediyorlar." diye konuştu.

SATMAM DEDİ AMA

Geçen dönem belediye meclis üyesi iken dönemin belediye başkanı partilisi Mustafa Tosun'u köy mallarını sattığı için sık sık eleştiren Adil Kırgöz 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturunca daha önce meclis üyesi olarak söylediği sözleri çabuk unuttu. Seçim meydanlarında köy mallarını satmayacağını söyleyen Kırgöz, başkanlık koltuğuna oturduğu 2 yıllık süreçte çok sayıda köy malını satarak bir bir elden çıkardı. Kırgöz, son olarak Dikili'nin Merdivenli, İsmetpaşa, Bahçeli, Salihler, Çandarlı, Kabakum, Kıroba ve Çağlan mahallerinde mülkiyeti belediyeye ait 3 arsa 5 tarla ve 1 zeytinliği daha satışa çıkardı.

Belediyenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre satışların 29 Nisan'da belediye encümenince Kültür Evinde gerçekleştirileceği ifade edildi. En küçüğü 315 en büyüğü ise 7 bin 236 metrekare büyüklüğünde olan taşınmazların muhammen bedelleri de 45 bin ila 750 bin lira arasında değişen rakamlardan oluştu.

KÖR SAĞIR DİLSİZLER

İlçedeki satışlara bir tepki de AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci'den geldi. Dikili'de yaşananları hayretle izlediklerini belirten Şekerci şunları söyledi; "Geçtiğimiz haftalarda Dikili'deki CHP'li kör-sağır- dilsizler, AK Partili Bergama Belediyesi'nin almış olduğu bir adet taşınmaza ilişkin satış kararını protesto etmek için Bergama'ya giderek Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptılar. Dikili'de adeta satılacak yer kalmadı. Geçtiğimiz aylarda önce 48, ardından da 18 adet taşınmaz, Dikili Belediyesi tarafından bir kalemde satıldı. İlçedeki çok sayıda köy malı 2 yıllık süreçte haraç mezat elden çıkarıldı. Her ne hikmetse AK Partili Bergama Belediyesi'ni protesto için Dikili'den Bergama'ya gidenler Dikili Belediyesinin satışa çıkardığı mallar karşısında çıkıp bir kelime dahi laf söylemiyor. Yaşananları hayretler içinde izliyoruz." dedi.

İNSANLARIN AKLI İLE DALGA GEÇİYORLAR

"Toplumumuzu, insanımızı artık ne yerine koyuyorlar? İnsanların aklı ile zihni ile dalga mı geçiyorlar bilmiyorum." diyen Şekerci sözlerini şöyle sürdürdü; "Asıl eylem yapmaları gereken yer Dikili Belediyesi olması gerekirken hemen böyle bir algının peşine düştüler. Yaşananlara hayretler içinde baka kaldık. Zaten 2 yıldır Dikili Belediyesinin satışlarına alıştık. Hizmetin yüzde 80'i Büyükşehir'den geliyorken bu satışlar niye yapılıyor, elde edilen gelir nerelerde harcanıyor anlamakta zorluk çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı yatırımlar ilçe başkanı olarak beni memnun ediyor. Ama yapılanlar hoyratça kullanıldığı için halk açısından bir faydasını göremiyoruz. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Önümüzdeki haftalarda ilçe başkanlığı olarak konuya ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yapacağız." dedi.