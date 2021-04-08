Darbecilere ceza yağdı

FETÖ'ye mensup üniformalı hainlerin 15 Temmuz gecesi darbeyi organize ettiği, TRT'de darbe bildirisini okuttuğu ve Genelkurmay karargâhını bastığı Türkiye'deki en önemli darbe girişimi davalarından olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında 488 sanığın yargılanması tamamlandı. Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Kararı açıklayan mahkeme başkanı Murat İlhan, TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, eski Yarbay Emin Güven'e 'Cumhurbaşkanı'na suikasta yardım' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, aralarında Cumhurbaşkanı yaverlerinin de bulunduğu 39 kişinin dosyalarının ise ayrıldığını kaydetti.Genelkurmay Başkanlığı'na baskına giden 117 sanık arasında eski binbaşılar Fedakar Akça ve Halil Çınar, "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Baskına giden 77 er hakkında ise beraat kararı verildi.TRT baskınına giden 141 sanık arasında 1 albay, 2 yarbay, 1 binbaşıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 14 sanığa müebbet hapis cezası verildi. TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Poshor'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, TRT ekranlarında spikere zorla darbe bildirimi okutan eski Yarbay Ümit Gençer'e, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski Binbaşı Osman Koltarla da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 15 personel ile 2 sivil imam, 14 subay ve astsubaya da 'Anayasa'yı ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verilirken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 8 astsubaya 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına baskına giden 103 sanıktan 1 binbaşıya 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken 81 uzman çavuş, 2 sivil memur ve 3 er ise beraat etti. 488 kişinin yargılandığı davada, 145 sanık ceza alırken 121 sanık beraat etti. 222 sanık hakkında da ceza verilmesine yer yoktur kararı verildi.Yargılanan darbecilerin eylemlerine ilişkin daha önce ifade veren TRT çalışanı Kübra Resul, baskın yapan askerlerin başındaki kişinin "İtiraz eden olursa vurun, dinlemeyin" şeklinde talimat verdiğini anlatmıştı. Yine TRT çalışanlarından Hamdi Emirhaliloğlu da askerlerden birinin "Karşı çıkan olursa hiç edin" şeklinde emir verdiğini duyduğunu kaydetmişti.