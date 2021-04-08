“Diyanet’in teravih namazı kararını destekliyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Ramazan ayında eda edilecek olan Teravih namazının evlerde kılınması yönünde bir karar aldı. Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kararını destekledikleri yönünde bir açıklama yaptı. Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazıyla ilgili kararını destekliyoruz" başlığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VİRÜS HALEN ÇOK AKTİF VE YAYILIM HIZI İYİCE ARTMIŞTIR"

"2019 yılının sonlarına Doğru Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Kovıd-19 olarak adlandırılan virüs salgını dünyamızın tamamını esir almış ve insanlığı çaresiz bırakmıştır. 2020 ve 2021 yılları arasında virüs mutasyona uğrayarak salgında yeni mutantların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Virüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar vaka sayısı 133 milyona, vefat sayısı ise 2,9 milyon sınırına dayanmıştır. Bu illet virüsten kurtulmak için birçok devletin ve ilaç firmalarının çalışmalarının neticesinde çeşitli aşılar ortaya çıkmış fakat hastalığın hızlı yayılımı ve aşı üreten merkezlerin sayısının az olması sebebiyle virüs halen çok aktif ve yayılım hızı iyice artmıştır."

VATANDAŞLARIMIZA DA BU KONUDA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR."

"Ülkemizde de geçen yıl Mart ayında ortaya çıkan bu virüs giderek yaygınlaşmış, milletimizin günlük yaşantısının akışını ve sağlığını ciddi manada etkilemiş ayrıca virüs binlerce insanımızın hayatının kayıp etmesine sebep olmuştur. Salgının 3. dalgasının başladığı bugünlerde hükümetimiz ve ilgili kurumlar gerekli tedbirleri ve önlemleri almakla birlikte vatandaşlarımıza da bu konuda büyük görevler düşmektedir."

"TERAVİHİN EVLERİNDE KILMASININ DAHA DOĞRU OLACAĞINA İNANMAKTAYIZ"

"Yakında idrak edecek olduğumuz mübarek Ramazan ayını bu yıl da salgın gölgesinde geçirmek durumunda kalacağımız ortadadır. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun çeşitli kesimlerle gerekli istişareleri yapmış ve sonuçta Ramazan ayının önemli bir ibadeti olan teravih namazıyla ilgili halkımızın sağlığını düşünerek ve sonradan oluşabilecek bazı tezviratları önlemek amacıyla bir karar almıştır. Bahar mevsiminde olmamız sebebiyle yağışlı ve soğuk havanın etkileri devam etmekte olup ve birçok bölgemizde halen kış mevsiminin etkileri devam etmektedir. Yağış, karanlık, tehlikeli hastalık ve hastaya bakmak gibi sebeplerle dahi farz namazlarının dahi birleştirilmesine ve herkesin kendi yerinde kılmasına izin veren bir fıkıh, sünnet olan bir namazı cemaatle camide kılmak için Müslümanların hayatlarını tehlikeye atmasına elbette izin vermeyecektir. Teravih namazının karanlıkta olması, salgın dolayısı ile cemaatin sevk ve idaresinin güçlüğünü göz önüne aldığımızda herkesin namazların evlerinde kılmasının daha daha doğru olacağına inanmaktayız."

"KARARI YERİNDE BULUYORUZ"



"Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş konuyla ilgili: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' şeklinde yaptığı açıklamayı yerinde buluyor ve şimdiden mübarek Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyoruz. En kısa sürede tüm dünyayı etkileyen bu salgın sürecinin sona ermesi ve ibadetlerimizi hep birlikte eda edeceğimiz nice Ramazan aylarına hep birlikte huzur içinde kavuşmak dileğiyle kamuoyuna saygılarımızı sunarız."